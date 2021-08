US-Arbeitsmarkt könnte Fed-Timeline bestimmen

Der Goldpreis bewegte sich am Dienstag etwas nach unten, während die Trader in Erwartung auf die US-Arbeitsmarktdaten an den Seitenlinien verblieben, berichtet CNBC . Diese Daten könnten die Timeline beeinflussen, wann die Federal Reserve ihr Anleihekaufprogramm drosseln wird."Der Markt ist darauf fixiert, wann die Fed drosseln wird und die Arbeitsmarktzahlen, die am Freitag veröffentlicht werden, könnten bestimmen, wie bald das der Fall ist. Der kurzfristige Ausblick für Gold ist noch immer bullisch, doch zwei robuste Arbeitsmarktberichte könnten Sand in das Getriebe dieser Theorie streuen", so Edward Moya von OANDA.Zwei der eher falkenhaften Entscheidungsträger der US-Zentralbank meinten in den letzten Tagen jedoch, dass die Erholung des Arbeitsmarktes fast vollständig sei, was den Weg für die Fed ebnen würde, die Drosselung ihrer Wirtschaftsunterstützung innerhalb weniger Monate durchzuführen.Analysten von TD Securities erklärten währenddessen in einer Mitteilung, dass die Unfähigkeit des Goldes, von einem "Schmelzen" der Realzinsen und der Angst vor der Delta-Variante zu profitieren, auf einen Mangel an spekulativem Interesse hindeuten würde, wobei weiterhin eine Drosselung durch die Fed für Dezember erwartet wird.© Redaktion GoldSeiten.de