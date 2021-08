Gold im Wartemodus

Obgleich das gelbe Edelmetall einen Schub von einem schwächeren Dollar erhielt, blieb Gold innerhalb einer engen Spanne gefangen, während die Investoren die US-Arbeitsmarktdaten erwarten, berichtet Investing.com . "Gold scheint, ähnlich wie die Währungsmärkte, in einem Wartemodus zu sein... die Goldpreisentwicklung bliebt konsolidierend, jedoch strukturell positiv und ich denke, dass dies auf weitere Preiszunahmen hindeutet", erklärte Jeffrey Halley von OANDA."Das Zusammentreffen der 100-tägigen und 200-tägigen gleitenden Durchschnitte deutet an, dass ein Breakout auf dem Weg ist und ich denke, dass die Daten, die am Freitag veröffentlicht werden, einen Katalysator darstellen werden", so Halley. Zudem werden die Bank of England sowie die Zentralbank Indiens ihre geldpolitischen Entscheidungen im Laufe der Woche, am Donnerstag und am Freitag, bekanntgeben.© Redaktion GoldSeiten.de