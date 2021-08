Tudor Gold durchschneidet 130,5 m mit 2,389 g/t Gold Eq innerhalb 474,0 m mit 1,039 g/t AuEq

SectiHole Zone From To InterAu Ag Cu ppAuEQ

on (m) (m) val (g/t)(g/t)m (g/t)

(m)

108+0GS-21300H 27.00828.0801.00.6533.02 139 0.704

0 -103 0 0

NE



Incl.93.00261.0168.01.2637.69 321 1.391

0 0



or In139.5214.575.001.81512.89503 2.025

cl. 0 0



109+5GS-21CS600174.0296.0122.00.3851.54 327 0.441

0 -104 0 0 0

NE



Incl.174.0213.039.000.5732.23 517 0.660

0 0



or In174.0204.030.000.6332.70 465 0.719

cl. 0 0



108+5GS-21DS5 211.0341.5130.50.4330.56 216 0.465

0 -105 0 0 0

NE



Incl.215.5238.022.500.8730.50 259 0.910

0 0



112+0GS-21CS600116.6297.0180.40.3996.55 1956 0.707

0 -107* 0 0 0

NE



Incl.187.5228.040.500.66612.372227 1.074

0 0



113+5GS-21CS600133.8312.0178.11.1154.08 1501 1.340

0 -108 5 0 5

NE



Incl.186.0253.567.501.3754.38 1417 1.594

0 0



& 270.0301.531.502.4124.81 1062 2.594

Incl0 0

.



DS5 759.0904.5145.50.86710.22115 1.000

0 0 0



Incl.796.5820.524.001.72626.20289 2.066

0 0



108+0GS-21300H 118.5334.5216.00.6910.97 147 0.720

0 -109 0 0 0

NE



Incl.160.5241.581.000.9651.43 213 1.006

0 0



or In160.5174.013.502.6484.04 941 2.806

cl. 0 0



115+0GS-21DS5 598.51072.474.00.9833.99 75 1.039

0 -110 0 50 0

NE



Incl.853.51069.216.01.6206.88 101 1.712

0 50 0



or In898.51029.130.52.2857.83 106 2.389

cl. 0 00 0

SectionHole IDUTM E UTM N ElevatiAzi Dip Depth

NAD NAD on () () (m)

83 83 (m)



108+00 GS-21-1428355.62726681301.2 295 -64 969

NE 03 1 .2



109+50 GS-21-1428823.62725711275.4 295 -90 454

NE 04 9 .8



108+50 GS-21-1428769.62725311278.4 295 -88 397

NE 05 4 .1



112+00 GS-21-1428885.62728221250.1 295 -88 359.3

NE 07* 4 .2



113+50 GS-21-1428953.62729531238.2 295 -85 939

NE 08 1 .3



108+00 GS-21-1428354.62726681301.3 295 -45 927

NE 09 2 .7



115+00 GS-21-1429020.62731021230.2 295 -88 1089.25

NE 10 3 .0