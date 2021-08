Politische Fehler haben Konsequenzen

"T.S. Eliot schrieb einmal: 'Nur wer riskiert, zu weit zu gehen, kann herausfinden, wie weit man gehen kann.' Es scheint, dass das US-Finanzsystem fest entschlossen ist, dies herauszufinden." - John Hussman, 29. Juli 2021"Wenn ich Darth Vader wäre und die US-Wirtschaft zerstören wollte, würde ich inmitten einer bereits angespannten Wirtschaft aggressive Ausgaben tätigen... Was werden Sie davon haben? Sie werden ein Zuckerhoch bekommen, die höhere Inflation, und dann einen wirtschaftlichen Zusammenbruch." - Stanley Druckenmiller, 23. Juli 2021"Nicht das Reiten des Tigers ist das Problem, sondern der Abstieg." - John Mauldin, heuteDie Erklärung der Fed von dieser Woche war eine weitere Nicht-Geschichte. Sie fügte eine neue Zeile hinzu, in der es heißt, dass sie weiterhin "den Fortschritt bewerten", was einige als einen Schritt in Richtung Tapering interpretieren. Wenn dem so ist, war es ein kleiner Schritt. Die Zentralbanker denken lediglich darüber nach, ob sie die Möglichkeit eines Plans zur Straffung der Geldpolitik ins Auge fassen sollten, sobald die Bedingungen dafür gegeben sind. Das bedeutet, dass die Rede in Jackson Hole im August wahrscheinlich ein Nicht-Ereignis sein wird und die Fed frühestens auf der Dezember-Sitzung eine Reduzierung ihrer massiven quantitativen Lockerung in Betracht ziehen wird. Zinserhöhungen sind noch nicht einmal ein Thema.All dies ist so, wie ich es in meinem Artikel von letzter Woche vorausgesagt habe. Um es noch einmal zu wiederholen: Ich glaube, dass die Federal Reserve bereits einen politischen Fehler begangen hat, der zu großem Unheil, wenn nicht gar zu einer Rezession führen wird, je nachdem, wann sie die Zinsen normalisiert. Das Problem ist, dass sie Bedingungen geschaffen haben, die dazu führen werden, dass die Normalisierung ihre eigenen Auswirkungen haben wird.Wir sind Passagiere in der geldpolitischen Maschine der Federal Reserve. Ich fürchte, die Turbulenzen werden folgenreich sein. Wird Jerome Powell in der Lage sein, sicher auf einem Flughafen seiner Wahl zu landen, oder wird er Sully Sullenberger sein und die nächste Landebahn finden müssen, selbst wenn es der Hudson ist? Ich befürchte, dass die Fed entweder zulässt, dass sich die Inflation psychologisch verfestigt, oder dass sie zu lange wartet, um sie zu stoppen und mit einer übereilten Reaktion eine Krise auslöst. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber keine ist besonders gut.In einer normalen Woche erhalte ich Dutzende von Antworten auf meinen Artikel. Ich lese sie alle und schätze die Gedanken, die in ihnen stecken - auch die, die meinen, ich hätte Unrecht, und das auf nicht immer freundliche Weise sagen. Ein Artikel mit einer so weiten Verbreitung wie der meine hat ein vielfältiges und oft recht meinungsfreudiges Publikum. Ich schätze die Meinungsverschiedenheiten, denn sie zwingen mich zum Nachdenken.Seltsamerweise hat der Artikel von letzter Woche fast keine Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen. Einige meinten, ich sei nicht weit genug gegangen. Andere meinten, die Fed habe andere, aber immer noch schwerwiegende Fehler gemacht. Vielleicht bin ich über die eine Sache gestolpert, die alle Amerikaner eint: Keinem von uns gefällt, was die Fed tut. Ich fand diese Antwort von Leser "Sagelike" sehr gut formuliert:"[Der Fed-Vorsitzende Jerome] Powell ist kein Idiot, und er weiß, was für ein totales Chaos herrscht. Wenn ich also Powell wäre, müsste ich mich fragen, wie ich die Sache angehen soll. Ich würde nicht derjenige sein wollen, der einer wirtschaftlichen Implosion vorsteht, also würde ich das Spiel einfach weiterlaufen lassen, um zu vermeiden, für alle Zeiten mit diesem Etikett geteert zu werden, und ich würde im Januar mit mehr oder weniger intaktem Ruf in den Ruhestand gehen und das Chaos jemand anderem überlassen...Die Monetarisierung der Schulden ist die letzte und einzige Option, die derzeit auf dem Tisch liegt. Die Zinssätze können nicht tief genug sinken, um das Wachstum anzukurbeln, da sie ohnehin nahe Null sind, und sie können auch nicht hoch genug steigen, um das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ohne dass es zu einem Schuldenschnitt und einer Depression kommt. QE für immer funktioniert nicht, was bleibt also übrig? Die Monetarisierung der Schulden und das Drucken von echtem Geld sind die einzigen Optionen, und es ist nur eine Frage der Zeit.Also, vorübergehende Inflation, dann Disinflation, gefolgt von Deflation und einer weiteren Rezession. Die Wirtschaft ist immer noch sehr schwach, und die langfristigen Renditen signalisieren bereits eine Verlangsamung des Wachstums. Die Reflation wird nur von kurzer Dauer sein, und ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd einen Wirtschaftsboom erleben werden. Die derzeitige Expansion sieht eher nach einem "Dead Cat Bounce" aus.Die Politiker geraten an diesem Punkt in Panik und geben noch mehr massive Anreize, und angesichts der Schuldenspirale und der sich ausbreitenden Deflation wird die Monetarisierung der Schulden zur einzigen Möglichkeit, Inflation zu erzeugen. Und dann bekommen wir eine echte, anhaltende Inflation... wahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr.Mit meiner ersten Aussage im Hinterkopf sind gute politische Ergebnisse praktisch unmöglich und eine noch schlechtere Politik fast eine Gewissheit, und wenn schlechte Politik eine Gewissheit ist, müssen die Ergebnisse angesichts unserer derzeitigen Verschuldung sehr negativ sein. Wie es weitergeht, kann man nur vermuten, aber die groben Umrisse scheinen klar: Das Finale rückt näher."Ich weiß nicht, wie es mit dem "nächsten Jahr" aussieht. Ich denke, es ist auch eine offene Frage, wie stark eine solche Inflation sein wird, da es so viele andere Variablen gibt. Eine Konjunkturabschwächung könnte diese besondere Bedrohung stark abschwächen. Rezessionen sind per Definition disinflationär/deflationär. Aber wie ich schon sagte, ist selbst eine "milde" Inflation ein Problem, wenn sie lange genug anhält.In anderen Antworten wurden unterschiedliche Szenarien für die Entwicklung von Inflation, Rezession und Monetarisierung genannt. Viele meiner Leser sind sich über die genaue Art der künftigen Ereignisse weitaus sicherer als ich. Powell ist auf jeden Fall sein eigener Mann. Er hat sich Trumps Forderung nach niedrigeren Zinssätzen und negativen Zinssätzen widersetzt, bis zur COVID-Periode, als dies angemessen war. Die Fed ist eindeutig datenabhängig. Ich glaube, dass Powell sich die Daten ansehen und seine Meinung ändern kann, aber im Moment wollen die Märkte eine feste Führung und einen klaren Weg nach vorne.Powell reitet den Tiger der außerordentlich lockeren Geldpolitik. Nicht das Reiten des Tigers ist das Problem, sondern der Abstieg. Dieser Tiger kann sich brutal gegen einen wenden. Es ist nicht wie beim Bullenreiten auf dem Rodeo. Es gibt keine Clowns, die den Tiger ablenken. Es ist besser, wenn du deinen Abgang perfekt geplant hast.