Falkenhafter Ton der Fed führt zu Goldabschwung

Der Goldpreis erlebte am Donnerstagmorgen in Asien etwas Abschwung, während Investoren die Ansage eines Top-Offiziellen der Fed verdauten, die hindeutete, dass die Zentralbank eine Drosselung des Assetkaufprogramms früher als erwartet durchführen könnte, berichtet Investing.com . Anleger erwarten nun den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird, um die nächsten Schritte der Fed einzuschätzen."Damit Gold die 1.850 Dollar (das Widerstandsniveau) durchbrechen kann, könnte ein Katalysator ein Arbeitsmarktbericht sein, der schlechter als erwartet ausfällt... Ein weiterer, rapider Anstieg der Delta-Variante in den Vereinigten Staaten, was zu Lockdowns und sozialer Distanzierung führen würde, ist ebenfalls ein Faktor", so Margaret Yang von DailyFX.Das gelbe Edelmetall hatte zuvor einige Preisgewinne verloren, nachdem Vize-Vorsitzender der Fed, Richard Clarida, erklärte, dass die Bedingungen für Zinserhöhungen bis Ende 2022 gegeben sein könnten. Ebenfalls meinte er, dass die Fed im späteren Verlauf des Jahres mit einer Drosselung des Assetprogramms beginnen könnte, früher als erwartet.© Redaktion GoldSeiten.de