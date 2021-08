Milling-Stanley: Achten Sie auf das langfristige Goldpotenzial

Der Goldmarkt bleibt an seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gebunden, berichtet Kitco News . Doch anstatt sich um tägliche Preisschwankungen zu scheren, sollte man lieber das langfristige Potenzial von Goldgelegenheiten bedenken, meint ein Marktstratege. In einem Interview mit Kitco News erklärte George Milling-Stanley von State Street Global Advisors, dass sich der Markt noch relativ gut hält, trotz der Tatsache, dass Goldinvestoren von den Preisentwicklungen in diesem Jahr frustriert waren."Gold zeigt sein wahres Gesicht, wenn man seine langfristige Performance betrachtet", erklärte er. "Das historische Versprechen des Goldes ist, dass es Ihre Erträge verbessern und Ihre Volatilität reduzieren wird. Gold verbessert Ihr Sharpe-Ratio und das ist das Ziel jeder Assetallokation auf der Welt." Erneuerte, physische Nachfrage von den Schwellenländern könnte dabei helfen, den Goldpreis nach oben zu treiben; er fügte jedoch an, dass man einen Anstieg der Nachfrage erst im Oktober erwarten sollte.Milling-Stanley führte an, dass Goldinvestoren keine Zinserhöhung fürchten sollten, die vielleicht noch zwei Jahre entfernt ist. "Die gängige Meinung sagt uns, dass höhere Zinsen, egal ob sie erst 2023 auftreten, schlecht für Gold sind", erklärte er. "Das letzte Mal, als sich die Fed 2015 bis 2018 im Straffungsmodus befand, stieg Gold um 21%, trotz der neun Zinserhöhungen zu dieser Zeit."© Redaktion GoldSeiten.de