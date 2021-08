Steigende Impfraten unterstützen Goldnachfrage Malaysias

Die malaysische Goldnachfrage in der zweiten Jahreshälfte würde wahrscheinlich durch einen deutlichen Anstieg der Impfraten unterstützt werden, so Andrew Naylor vom World Gold Council (WGC) laut The Borneo Post . "Wenn die Impfraten steigen, werden wir wahrscheinlich eine wirtschaftliche Erholung beobachten können, die eine Verbrauchernachfrage für Gold über den Rest des Jahres unterstützt; und auf der institutionellen Investment-Seite werden Inflationserwartungen das institutionelle Interesse an Gold antreiben", meinte er in einem Interview.Basierend auf quartalsweisen Zahlen vom WGC erholte sich der Goldmarkt des Landes in Q2 2021, wobei die Schmucknachfrage im Jahresvergleich um 26% stieg, während die Nachfrage nach Barren und Münzen um 92% zulegte. Malaysia hat zudem derzeit etwa 20.533.660 Impfdosen verabreicht. Laut Naylor habe die wirtschaftliche Erholung die Goldnachfrage angetrieben, was die Verbraucher- und Technologienachfrage unterstützt."Trotz Abflüssen Ende 2020 und im ersten Quartal dieses Jahres nimmt das Interesse von institutionellen Investoren zu und wir verzeichneten im zweiten Quartal Nettozuflüsse in goldgedeckte ETFs", meinte er. Diese Entwicklung sei größtenteils von mittel- und langfristigen Inflationserwartungen angetrieben worden."Zentralbanken werden Gold auf Nettobasis 2021 wahrscheinlich ähnlich oder stärker als 2020 erwerben, was durch einen anhaltenden Fokus auf Diversifikation und Risikomanagement angetrieben wird", hieß es in einem Bericht des WGCs.© Redaktion GoldSeiten.de