Griffin Mining Ltd.: Zwischenergebnisse am 9.8.2021

5. August 2021 - Griffin Mining Ltd. ("Griffin" oder das "Unternehmen") wird am Montag, 9. August 2021, seine ungeprüften Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 veröffentlichen.Eine Live-Telefonkonferenz zu den Zwischenergebnissen, die von Mladen Ninkov (Vorsitzender) und Roger Goodwin (Finanzdirektor) geleitet wird, findet am Montag, den 9. August 2021 um 16:00 Uhr (BST) statt.Sie können an der Telefonkonferenz teilnehmen, indem Sie eine der unten aufgeführten Einwahlnummern wählen und das Kennwort "Griffin Interim Results" angeben, wenn Sie vom Telefonisten dazu aufgefordert werden.8th Floor, Royal Trust House, 54-56 Jermyn StreetLondon. SW1Y 6LX, Vereinigtes KönigreichTelefon: Tel.: + 44 (0)20 7629 7772Faksimile: + 44 (0)20 7629 7773E-Mail: griffin@griffinmining.comMladen Ninkov - VorsitzenderTelefon: +44(0)20 7629 7772Roger Goodwin - FinanzdirektorPanmure Gordon (UK) LimitedTelefon: +44 (0)20 7886 2500John PriorAlisa MacMasterBerenbergTelefon: +44(0)20 3207 7800Matthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziBlytheweighTim BlytheTelefon: +44(0)20 7138 3205Megan RaySwiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chDiese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014Die Aktien von Griffin Mining Ltd. sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM).Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com