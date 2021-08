Griffin Mining gibt Zwischenergebnisse am 9. August 2021 bekannt

8th Floor, Royal Trust House, 54-56 Jermyn Street, London. SW1Y 6LX, Vereinigtes KönigreichTelefon: Tel.: + 44 (0)20 7629 7772 Faksimile: + 44 (0)20 7629 7773E-Mail: griffin@griffinmining.com5. August 2021 - Griffin Mining Ltd. ("Griffin" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/ ) wird am Montag, 9. August 2021, seine ungeprüften Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 veröffentlichen.Eine Live-Telefonkonferenz zu den Zwischenergebnissen, die von Mladen Ninkov (Vorsitzender) und Roger Goodwin (Finanzdirektor) geleitet wird, findet am Montag, den 9. August 2021 um 16:00 Uhr (BST) statt.Sie können an der Telefonkonferenz teilnehmen, indem Sie eine der unten aufgeführten Einwahlnummern wählen und das Kennwort "Griffin Interim Results" angeben, wenn Sie vom Telefonisten dazu aufgefordert werden.Zeit: 16.00 Uhr britische SommerzeitNummern einwählen: Australien Gebührenfrei: 1 800 681 584Kanada gebührenfrei: 1 866 378 3566Berlin: +49 (0) 30 3001 90612Deutschland Gebührenfrei: 0800 6737932Hongkong Gebührenfrei: 800 900 476UK-weit: +44 (0) 33 0551 0200Zürich: +41 (0) 43 456 9986Schweiz Gebührenfrei: 0800 800 038UK Gebührenfrei: 0808 109 0700New York New York: +1 212 999 6659USA Gebührenfrei: 1 866 966 5335Kennwort: Griffin Interim ResultsWeitere InformationenMladen Ninkov - Vorsitzender---Telefon: +44(0)20 7629 7772Roger Goodwin - FinanzdirektorPanmure Gordon (UK) Limited---Telefon: +44 (0)20 7886 2500John PriorAlisa MacMasterBerenberg ------Telefon: +44(0)20 3207 7800Matthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziBlytheweighTim Blythe-----Telefon: +44(0)20 7138 3205Megan RaySwiss Resource Capital AGJochen Staiger ---info@resource-capital.chDiese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014Die Aktien von Griffin Mining Ltd. sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM).Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com