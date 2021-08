Gran Colombia setzt Preis des überzeichneten Angebots der mit 6,875 % verzinsten Anleihen i.H. von 300 Mio. USD fest

Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den USATORONTO, KANADA, Mittwoch, 4. August 2021 - Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM; OTCQX: TPRFF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gran-colombia-gold-corp/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Preis für ein überzeichnetes Angebot in Höhe von 300 Millionen USD in vorrangig besicherter Anleihen mit Fälligkeit 2026 mit einem Zinscoupon von 6,875% (die 2026 Anleihen) gemäß Rule 144A und Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz) erfolgreich festgesetzt hat, wobei der Abschluss voraussichtlich am oder um den 9. August 2021 erfolgt.Der Erlös aus den 2026-Anleihen wird verwendet, um (i) die Entwicklung unserer Betriebe in Guyana zu finanzieren, (ii) die verbleibenden an Gold gekoppelten Anleihen im Voraus zurückzuzahlen und (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke. Die 2026-Anleihen wurden von Fitch Ratings mit B+ und von S&P Global Ratings mit B+ bewertet.Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der 2026-Anleihen, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.Die 2026-Anleihen wurden nicht gemäß dem Gesetz oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahme von Registrierungsrechten nicht angeboten oder verkauft werden. Die 2026-Anleihen werden ausschließlich qualifizierten institutionellen Käufern in den USA gemäß Rule 144A des Gesetzes, Nicht-US-Personen bei Transaktionen außerhalb der USA gemäß Regulation S des Gesetzes und gemäß bestimmten Prospektbefreiungen in Kanada angeboten.Gran Colombia ist ein mittelgroßer Goldproduzent mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau und Betrieb von Minen in Lateinamerika. In Kolumbien ist das Unternehmen derzeit der größte Untertage-Gold- und Silberproduzent mit mehreren Minen in seinen hochgradigen Segovia-Betrieben. In Guyana treibt das Unternehmen das Projekt Toroparu voran, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Nord- und Südamerika. Gran Colombia besitzt auch ungefähr 44 % der Aris Gold Corporation (TSX: ARIS) (Kolumbien - Marmato), eine ungefähr 27%ige Beteiligung an Denarius Silver Corp. (TSX-V: DSLV) (Spanien - Lomero-Poyatos; Kolumbien - Guia Antigua und Zancudo) und eine ungefähr 26%ige Kapitalbeteiligung an Western Atlas Resources Inc. (TSX-V: WA) (Nunavut - Meadowbank).Weitere Informationen über Gran Colombia finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.grancolombiagold.com und auf dem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Mike DaviesChief Financial Officer(416) 360-4653investorrelations@grancolombiagold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten InformationenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt und die Bedingungen der angebotenen 2026-Anleihen, die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem Angebot der 2026-Anleihen sowie andere voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien, beinhalten können. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Gran Colombia wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jährlichen Informationsblatt des Unternehmens vom 31. März 2021 beschrieben, das auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt und Gran Colombia lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!