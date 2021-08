Yamana Gold - ist das Schlimmste überstanden?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Yamana Gold Inc. Aktie klappte im Kontext zur vergangenen Analyse vom 21. Mai buchstäblich in sich zusammen. Insbesondere der Handelsmonat Juni lastete schwer auf dem Aktienkurs und so wurde das damals geschilderte Short-Szenario aktiviert und Abgaben bis zur benannten Zielzone von 4,20 USD erfolgten. Doch was nun? Mehr dazu im Nachgang.Wer sich der damaligen Analyse entsinnt oder direkt nochmals jene liest bzw. die kurzen Szenarien betrachtet, der wird feststellen, dass nur ein Ziel der benannten Short-Marken erreicht wurde. Das Level bei 3,60 USD blieb verschont und so stabilisierten sich die Notierungen im Bereich von 4,00 bis 4,20 USD. Somit erscheint tatsächlich das Schlimmste überstanden. Wichtig wird nunmehr jedoch sein, dass die frühere Unterstützung bei 4,80 USD (diese fungiert nunmehr als Widerstand) wieder zurückerobert werden kann. Gelingt dies im Einklang mit der gleichzeitigen Überwindung des (leider) fallenden gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (SMA – aktuell bei 4,94 USD), erlaubt sich die nächste Angriffswelle bis zum Widerstand bei 5,60 USD.Zuvor findet sich noch die primäre Abwärtstrendlinie vom Sommer des letzten Jahres, sodass man behaupten darf, dass sich die charttechnische Lage über 5,60 USD massiv verbessern würde. Doch bis dahin ist es offensichtlich ein steiniger Weg, welcher bereits auch zuvor schon Enden könnte. Sollten sich die Aktie nämlich noch vor dem nunmehrigen Widerstandsbereich bei 4,80 USD wieder abschwächen, könnte dies zu einem erneuten Test der Zone von 4,20 bis 4,00 USD führen. Ein Rückgang unter 3,99 USD wäre dabei als Verkaufssignal mit Anschlussverlusten bis mindestens 3,60 USD anzusehen. Unterhalb von 3,60 USD müsste man sogar eine Fortsetzung der Kursschwäche bis zum Bereich rund um 3,15 USD einkalkulieren.Sollte die Aktie den Absprung von 4,20 USD bis über 4,80 USD hinaus fortsetzen können, wären weitere Kurssteigerungen bis 5,60 USD die höchstwahrscheinliche Folge. Dort entscheidet sich dann der weitere Verlauf. Generell darf festgehalten werden, dass bei einem Ausbruch über 5,60 USD die charttechnische Gesamtlage wieder hochgradig bullisch wäre.Sollten die Bären im oder gar noch vor dem Widerstandsbereich von 4,80 USD aktiv werden wollen, so müsste man mit einem erneuten Test der Zone von 4,20 bis 4,00 USD rechnen. Notierungen darunter dürften weitere Verkäufer aktivieren, sodass neben dem Niveau von 3,60 USD auch Kurse bis 3,15 USD denkbar werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.