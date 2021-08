Glencore plc - jetzt oder nie!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore behauptet sich weiterhin in luftigen Kurshöhen und so ist die Nähe zum Widerstand bei 330,00 Pence dabei sehr bezeichnend. Nun wird es abermals spannend, denn gelingt prozyklisch der Anstieg über das Niveau von 330,00 Pence, würde sich weitere Aufwärtspotenzial bis zum Widerstand bei 390,00/400,00 Pence eröffnen und ein weiteres sowie wichtiges Level stünde zur Disposition.Sollte der Titel hingegen erneut abgewiesen werden, sollte ein baldiger erneuter Rücklauf bis zum Niveau bei 300,00 Pence einkalkuliert werden. Dabei bleibt der Hinweis, dass erst ein Wochenschlusskurs unter 290,00 Pence für größeren Unmut sorgen könnte. Hierbei wären dann nämlich weitere Verluste bis zur nächst tieferen Unterstützungslinie bei 235,00 Pence einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.