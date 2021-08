BoE: Keine Veränderung; Warnung vor "ausgeprägterer" Inflation

Die Bank of England ließ ihre Geldpolitik am Donnerstag unverändert, warnte jedoch kurzfristig vor einer ausgeprägteren Zeit von Inflation, die über das Ziel hinausschießt, berichtet CNBC . Die geldpolitischen Entscheidungsträger entschlossen sich einstimmig dafür, den Leitzins auf einem historischen Tief von 0,1% zu belassen, auf dem er sich seit März 2020 befindet. Es wurde 7:1 gestimmt, dass Programm zur quantitativen Lockerung bei 895 Milliarden Pfund beizubehalten."Allgemein erwarten die Bankangestellten nun, dass die Inflation kurzfristig deutlicher steigen wird und in Q4 2021 und Q1 2022 temporär 4% erreicht, 1,5 Prozentpunkte höher als in der Mai-Prognose", so die Bank in ihrem Geldpolitik-Bericht. Im selben Bericht hieß es, dass der temporäre Anstieg des Verbraucherpreisindex primär den steigenden Energie- und anderen Warenpreisen zuzuschreiben sei, die sich mittelfristig einpendeln und die Inflation zurück zu ihrem 2%-Ziel bringen sollen.Das britische BIP soll im zweiten Quartal 2021 um 5% gestiegen sein, was es etwa 4% unter den Niveaus von vor der Pandemie und etwas höher als die Prognosen der BoE in ihrem Mai-Bericht ansetzt.© Redaktion GoldSeiten.de