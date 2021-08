Frachtpreise steigen innerhalb von 12 Monaten um das Dreifache

Die Container-Frachtpreise steigen aufgrund der anhaltenden Störungen der weltweiten Lieferketten weiterhin in die Höhe. Auf einigen Routen liegen die Preise für einen 40-Tonnen-Container bei bis zu 13.000 USD. Bedenkt man jedoch die Störungen am Yantian-Hafen in Südchina aufgrund zunehmender COVID-Fälle, deren Auswirkungen noch immer zu spüren sind, dann könnten Hafenstaus, Blockaden und höhere Frachtpreise als Konsequenz ein Hauptthema für die erste Jahreshälfte 2022 darstellen, heißt es von Hellenic Shipping News Während ein weiterer Stau im Suez-Kanal eher unwahrscheinlich ist, bleibt das Risiko weiterer COVID-Ausbrüche in wichtigen Hafenregionen stets präsent, vor allem wenn man die neuen Virus-Varianten bedenkt.© Redaktion GoldSeiten.de