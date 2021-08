Mehr Mangel, weniger Bürgerrechte & Goldausbruch und Reset bis nächsten Monat?!

Auch wenn die Börsen Rekorde markieren, die zugrundeliegende wirtschaftliche Realität entfernt sich immer mehr von diesem Phantomwohlstand. Lieferprobleme und Materialengpässe sind mittlerweile ein Massenphänomen und verstetigen sich und führen sogar schon dazu, daß die gute Auftragslage der deutschen Wirtschaft nicht voll abgearbeitet werden kann. Laut Prof. Schnabel werden die Preissteigerungen dauerhafter sein.Die Containerpreise deuten auf weiter zunehmende Lieferkettenprobleme hin. In nur einer Woche stieg der Freightos-Index um über 30%. Das kann kein Zufall sein. An sich gibt es massenhaft Container, aber sie liegen auf See oder in den Häfen und werden nicht abgefertigt.Mit dem Niedergang der Realwirtschaft wird der Staat übergriffiger, was die Bürgerrechte angeht. Bisher konnte in Deutschland ein scharfer Angriff auf das Bargeld abgewehrt werden, da die Bürger Widerstand leisten. Schon hat die EU einen neuen Plan, ein Vermögensregister, was nur mit einem gläsernen Bürger machbar ist.Außerdem werden aktuell viele C19 Maßnahmen für Gesunde verschärft, so daß ein Konflikt immer näher rückt. Das könnte der perfekte Sündenbock sein, warum man Gold und Silber nicht mehr unter Kontrolle halten kann und den "Reset" einleiten muß.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)