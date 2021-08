Rennen in zyklische Öffnungsaktien, bezahlt mit Edelmetall

Juli Non-farm Private Payrolls mit 703K vs. 650K Erwartung und damit besser als diese.

Juli Non-farm Payrolls mit 943K vs. 845K Erwartung.

Juli Stundenlöhne mit + 0,4% vs. + 0,3% Erwartung.

Juli Arbeitslosenrate mit 5,4% vs. 5,6% Erwartung.

Normalerweise bezeichnet man fundamental orientierte Fonds und Institutionen als "Smart Money". Oft und in vielen ihrer Handlungen stimmt das auch. Die richtigere Bezeichnung und wertneutral wäre "Data driven Money".Am Freitag dem 06.08 schlug nun die Datengetriebenheit heftig zu. Auslöser waren die US-Arbeitsmarktzahlen:Von den reinen Daten her also klassisches, realwirtschaftliches Wachstum.Smart ist es zwar nicht, dem zu folgen, aber (vergangenheits)-datengetrieben ist es. Smart ist es schon deshalb nicht, weil Pandemienachrichten auch zur Situation in den USA in eine andere - künftig wahrscheinliche - Richtung weisen.Breitbandrealwirtschaftsaktienund klassische Big Capsschießen nach oben, bezahlt mitGoldSilberund Staatsanleihen