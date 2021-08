Gold stürzt am Wochenende um fast 100 $ ab

Gold erfuhr am Wochenende eine gewaltigen Dämpfer. Einer der Gründe war der am Freitag veröffentlichte offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Diesem zufolge hat die US-Wirtschaft nämlich im Juli erneut mehr Stellen geschaffen als erwartet. Doch was geschah am gestrigen Sonntag? Zero Hedge berichtet wie folgt:"In dem Liquiditätsloch, das auf die Wiederaufnahme des Futures-Handels folgt und in dem die US-Futures geringfügig niedriger gehandelt wurden, ließ ein plötzlicher Ausbruch von Verkäufen im Gold-Futures-Kontrakt die Goldpreise auf bis zu 1.677,0 $ oder fast 100 $ unter dem Freitagsschluss von 1.761,50 $ fallen.Zusammen mit dem Einbruch vom Freitag nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten war dies der stärkste zweitägige Rückgang des Goldpreises (in Dollar) seit dem Absturz im März 2020."Doch anders als am Freitag, als Gold auf den Anstieg des Dollars und der Renditen reagierte,gab es nach der Wiedereröffnung der Futures keine ausgleichende Bewegung bei den Wertpapieren (die 10-Jahres-Anleihe stieg wieder auf über 1,30%, aber die Bewegung verlief geordnet), als plötzlich und wütend mehr als 4 Mrd. USD oder etwa 24.000 Kontrakte auf völlig wahllose Art und Weise abgestoßen wurden,wobei offensichtlich beabsichtigt war, den gesamten Bid-Stack zu vernichten."© Redaktion GoldSeiten.de