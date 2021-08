Piedmont Lithium Inc.: Update zu Genehmigungsverfahren für Lithiumprojekt Carolina

Die Überprüfung durch Gaston County gibt Zeit für konstruktives EngagementBELMONT, N.C., 9. August 2021 - Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq: PLL) (ASX: PLL) (Piedmont oder das Unternehmen) stellt das folgende Update zur Änderung des Bebauungsplans des County für ihr Lithiumprojekt Carolina bereit.Am 6. August 2021 stimmten die Commissioners während einer Sondersitzung des Gaston County Board of Commissioners für ein 60-tägiges vorübergehendes Entwicklungsmoratorium hinsichtlich neuer Genehmigungen für Bergbau- und Steinbruchaktivitäten, um die aktuellen Branchenvorschriften des County und ihre potenziellen Auswirkungen auf zukünftige Betriebe zu überprüfen. Das Unternehmen freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Commissioners des Gaston County und Mitarbeitern an den vielen wichtigen Angelegenheiten, die ihrer Prüfung unterliegen.Wir möchten dem Gaston County Board of Commissioners für seine Führungsrolle bei der Schaffung dieses Rahmens und der Überprüfungsstruktur danken, womit der County und das Unternehmen gemeinsam Fortschritte erzielen können. Wir sind uns von ganzem Herzen einig, dass es für die Commissioners wichtig ist, die Zeit zur Überprüfung der bestehenden bundesstaatlichen und regionalen Vorschriften zu haben und wie sie auf Pläne für das Lithiumprojekt Carolina angewendet werden können, sagte Keith Phillips, CEO von Piedmont Lithium.Wir stellen fest, dass die Rechtsberater, die das County vertreten, in einer Erklärung während der Sondersitzung klargestellt haben, dass Gaston County das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung unterstützt und der Beschluss nicht dazu dient, den Bergbau aufzuhalten, sondern dem County Zeit zur Durchführung seiner Due Diligence gibt. Wir freuen uns darauf, mit den Commissioners und der ganzen Gemeinde in Bezug auf unser Engagement für Umweltverantwortung und wirtschaftlichen Wohlstand für das County zusammenzuarbeiten, während wir daran arbeiten, die Versorgungskette der USA für eine kohlenstoffarme Wirtschaft zu avancieren.Piedmont bestätigte auch, dass das Unternehmen auf dem Besten Weg ist, seine bevorstehende endgültige Machbarkeitsstudie im 2. Halbjahr 2021 zu veröffentlichen, und das Unternehmen wird weiterhin an den auf bundesstaatlicher Ebene und County-Ebene für das Projekt erforderlichen Genehmigungen arbeiten.Für weitere Informationen kontaktieren Sie:Keith PhillipsPresident & CEOT: +1 973 809 0505E: kphillips@piedmontlithium.comBrian RisingerVP - Investor Relations and Corporate CommunicationsT: +1 704 910 9688E: brisinger@piedmontlithium.comPiedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) entwickelt ein erstklassiges integriertes Lithiumgeschäft in den USA, was den Übergang zu einer Netto-Null-Welt und die Schaffung einer klimafreundlichen Wirtschaft in Amerika ermöglicht. Unsere Lage im anerkannten Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina in North Carolina, die Wiege der Lithiumindustrie, positioniert uns zu einem der weltweit kostengünstigsten Produzenten von Lithiumhydroxid und dem Produzenten mit der strategisch besten Lage, um die schnell wachsende E-Fahrzeuglieferkette in den USA zu bedienen. 