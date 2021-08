Suki Cooper über Entwicklungen am Goldmarkt

David Ingles und Yvonne Man befragten in der Sendung "Bloomberg Markets: Asia" gestern Suki Cooper zur jüngsten Entwicklung der Goldpreise. Die leitende Edelmetallanalystin der Standard Chartered Bank erklärt, dass Gold aktuell weniger Safe-Haven-Nachfrage verzeichne und auch in den kommenden Wochen noch einiges an Volatilität erleben dürfte. 1.700 USD sei nun ein sehr wichtiges psychologisches Niveau, welches Gold nicht nach unten durchbrechen sollte. Einen starken Widerstand nach oben sieht die Expertin bei 1.765 USD.Die Bank rechnet für das dritte Quartal mit einem durchschnittlichen Goldpreis von 1.820 USD je Unze. Im vierten Quartal dürfte das gelbe Metall ihrer Einschätzung zufolge eine Spitze markieren, um dann im kommenden Jahr wieder niedriger zu notieren.In Bezug auf Silber erklärt Cooper in dem Interview, dass das Edelmetall im Jahr 2022 und darüber hinaus eine bessere Performance als Gold zeigen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de