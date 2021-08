Die Märkte befinden sich in den letzten Zügen des Bullenruns  Ted Oakley

Die Aktienmärkte befinden sich in den "letzten Zügen" ihrer Hausse, dies erklärte Ted Oakley, Gründer und Partner von Oxbow Advisors, im Interview mit Kitco-Moderator David Lin.Obwohl eine Korrektur nicht unmittelbar bevorsteh, sollten Anleger dennoch auf verschiedene Warnzeichen achten, so der Anlageexperte."Es bedeutet nicht, dass es morgen zu einem Einbruch kommen muss, es bedeutet nur, dass man, wenn man die Zahlen kennt, an einem Punkt angelangt ist, an dem die Dinge sehr teuer sind, und ich würde sagen, dass es eine von zwei Möglichkeiten gibt, wie der Markt korrigieren könnte. Entweder es kommt zu einer gewissen Verlangsamung nach dem anfänglichen Ausbruch aus dem COVID-Tief oder es kommt zu einer Situation, in der die Inflation zurückkommt und man nicht darauf vorbereitet war", so Oakley.Weitere Themen des Gesprächs sind der US-Dollar, der Inflationsdruck, die US-Verschuldung, das Niedrigzinsumfeld, Gold und schließlich Kryptowährungen.Bei Gold rechnet Oakley mit Preissteigerungen, entsprechend würde er das Metall für die kommenden fünf Jahre halten und sei ebenso in Goldbergbauunternehmen investiert.© Redaktion GoldSeiten.de