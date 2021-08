Karora Resources Inc.: Quartalszahlen

Karora Resources gestern Nachmittag mit den finalen Quartalszahlen per Ende Juni: Link . Das achte Quartal in Folge, in dem die Firma die eigenen Prognosen übertroffen hat:Mit 29.831 Unzen Gold zu AISC von 996 USD ein Rekordquartal für Karora mit einer 20%igen Produktionssteigerung zum Vorquartal und einer Senkung der AISC von 53 USD je Unze.Da die Firma keine Vorwärtsverkäufe mehr in den Büchern hat, konnte ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 1.823 USD erzielt werden, was eine Marge von 827 USD eingebracht hat.Für das erste Halbjahr liegt Karora nun bei 54.524 Unzen Gold zu AISC von 1.020 USD. Die erste Expansion der Mühle ist so gut wie abgeschlossen, so dass das zweite Halbjahr noch stärker ausfallen dürfte.Zudem stehen die Wachstumspläne und allein der zweite Tunnel in die Beta Hunt Mine wird den täglichen Abbau in der Mine verdoppeln.Das bereinigte EBITDA lag bei 29,5 Millionen CAD im Quartal, nach 20,3 Millionen CAD im 1. Quartal. Der Cash-Flow zog auf 26,4 Millionen CAD von zuvor 22,3 Millionen CAD.In den ersten 6 Monaten lag der Umsatz bei 128,85 Millionen CAD, das bereinigte EBITDA bei 50,69 Millionen CAD und der Cash-Flow bei 45,02 Millionen CAD, während man parallel 35,17 Millionen CAD investiert hat.Hervorragende Zahlen, mit einer Bestätigung der Prognose und der Wachstumspläne. Die Reaktion der Aktie gestern war dem Markt geschuldet und Karora ist ein klarer Favorit für die nächsten Monate.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.