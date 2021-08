Der ägyptische Milliardär Naguib Sawiris erklärte im Interview mit CNBC am gestrigen Dienstag, dass Gold besonders in von Inflationsängsten geprägten Zeiten ein hervorragendes Investment sei.Viele Finanzexperten raten zur Absicherung gegen Inflation bzw. als sicherer Hafen im Allgemeinen zu einem Portfolioanteil von 5 bis 10% in Gold. Der langjährige Goldanleger Sawiris halt allerdings einen deutlich höheren Anteil für angebracht. "Ich würde sagen, 20 bis 30%. Früher war ich bei 50%", sagte der Vorsitzende und CEO der Orascom Investment Holding in der CNBC-Sendung "Capital Connection". "Es ist etwas Fundamentales. Es war schon immer da", so Sawiris.Gold diene mitunter als Puffer für Marktrisiken: "Angenommen, die Inflation kommt und der Aktienmarkt stürzt ab, aus welchem Grund auch immer, dann werden Sie sehr froh sein, dass Sie eine Position in Gold haben", sagte er.Auf die Frage, ob er einen Rückgang des Aktienmarktes erwarte, erklärte er, dass die Preise seit sehr langer Zeit sehr hoch seien und unweigerlich irgendwann fallen müssten.© Redaktion GoldSeiten.de