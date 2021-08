Goldpreis-Smashdown vs. Heißes Gold

Kaum hatten wir unseren vorherigen Artikel geschrieben, da stürzte der Goldpreis blitzartig ab, oder wurde zerschlagen. Am Sonntagnachmittag in Arizona - d.h. am Montagmorgen in Australien und Asien - fiel der Goldpreis drastisch. Goldenthusiasten behaupten, dass der Rückgang 100 Dollar betrug, aber wie wir aus dem in diesem Bericht enthaltenen Preisdiagramm ersehen können, lag der tatsächliche Absturz bei etwa 70 Dollar.Einige dieser Quellen haben sehr schnell behauptet, dass der Rückgang durch ungedeckte Verkäufe von Goldfutures-Kontrakten verursacht wurde. Diese Behauptung wird entweder durch die Daten gestützt oder nicht. Unsere vorherige Bemerkung zu Silber gilt auch für Gold: "Die Preisbewegungen an sich stützen keine bestimmte Theorie darüber, wer die Akteure sind, was sie motiviert oder was sie getan haben (außer, ganz allgemein, kaufen oder verkaufen)."Diejenigen, die unbedingt an die Existenz eines ruchlosen und bösartigen Bankenkartells glauben wollen, das Gold zerschlägt, um Goldansammlung zu vereiteln (und die Inflationserwartungen zu senken sowie den Petrodollar zu stützen), können im Preisgeschehen immer Gründe finden, die diesen Glauben untermauern.Der Vorstellung, dass der Goldpreis steigen muss, liegen einige verbreitete Irrtümer zugrunde. Der erste ist der Gedanke, dass die Preise als Folge einer Erhöhung der Menge an Staatsscheinen, die wir heutzutage "Geld" nennen, steigen sollten. Und Gold, zusammen mit den Verbraucherpreisen. Wenn dies nicht der Fall ist - und das passiert ständig - dann ist die einzige Erklärung, die für Menschen, die an diese Idee glauben, vorstellbar ist, dass Gold unterdrückt werden muss.Der zweite Grund ist die Vorstellung, dass Gold eine Absicherung gegen die Inflation darstellt. Wenn die Verbraucherpreise steigen, so diese Ansicht, dann muss auch Gold steigen. Wenn das nicht der Fall ist, führt das wieder zu dem Geheimmittel der Unterdrückung zurück.Drittens gibt es die Theorie, dass der Dollar nur durch einen Irrglauben aufrechterhalten wird, dass jede Stecknadel die Dollarblase zum Platzen bringen könnte und die Federal Reserve daher alles unterdrücken muss, was nach einer Stecknadel aussieht. Nach dieser Auffassung muss ein steigender Goldpreis unterdrückt werden, da die Menschen sonst plötzlich den Dollar ablehnen würden.Wir sind der Meinung, dass das erste Anzeichen für eine Ablehnung des Dollar darin besteht, dass die Goldgemeinschaft aufhört, den Wert ihres Goldes in Dollar zu betrachten. Wenn sie sich auf jeden Preisrückgang als Gelegenheit freuen, mehr zu bekommen. Heute geben sie vielleicht ein Lippenbekenntnis zu Letzterem ab (so wie die Bitcoin-Maximalisten zu ihrem eigenen Preisverfall), aber ihre Angst vor niedrigeren Preisen zeigt, dass sie höhere Preise wollen, die den Verkauf begünstigen, und nicht niedrigere Preise, um mehr zu kaufen.Ergo haben sie noch nicht aufgehört, Dollar zu verlangen. Der Rest der Welt wird irgendwann aufhören, Dollar zu verlangen, aber erst, wenn die Goldgemeinschaft damit aufhört. Das wird nach mehr Zeit, mehr Krisen und mehr verrückten politischen Reaktionen der Fall sein. "Heute ist nicht dieser Tag", sagte der Ranger aus dem Norden.In der Zwischenzeit haben die Zentralbanker keinen Grund zur Sorge, dass ein Goldpreis von 1.800 Dollar oder gar 3.800 Dollar die Menschen dazu bringen wird, ihr Papier abzulehnen. Und in der Tat machen sich die Zentralbanker überhaupt keine Sorgen um den Goldpreis (ungeachtet alter Zitate von politischen Entscheidungsträgern aus der Zeit der Goldpreisbindung von Bretton Woods). Praktisch jeder denkt, dass Gold eine Ware und der Dollar Geld ist; und der Wert von Gold wird in Dollar ausgedrückt. Sie kaufen, wenn sie glauben, dass der Goldpreis steigen wird, und sie verkaufen, wenn sie erwarten, dass er fallen wird.Wie auch immer, hier ist ein Chart, der etwa eineinhalb Stunden hochauflösende Goldpreisbewegungen zeigt.Wir haben sowohl Spot- als auch Futures-Preise in diesen Chart aufgenommen. Fällt Ihnen etwas auf? Es gibt Zeiten, in denen der Futures-Preis unter dem Spot-Preis liegt. Für eine Minute, etwa zwischen 22:58 und 22:59 Uhr, sieht es so aus (obwohl die Kassakurse in dieser Zeit nur sporadisch notieren, wie an den langen geraden Linien zu erkennen ist). Klar ist jedoch, dass auch das Gegenteil der Fall ist. Die Spots liegen unter den Futures. Und das bleibt für etwa 40 Minuten so.Wir wiederholen, was wir in einem vorherigen Artikel gesagt haben: "Wenn die Futures "zerschlagen" worden wären, ohne dass physische Waren verkauft worden wären, läge die Basis bei etwa -87%. Nicht -0,87%, sondern -87%. Wir würden von den Dächern des Internets schreien, wenn es zu einer so großen Backwardation bei Silber käme (und wir wären nicht die Einzigen)!"Das Argument ist also bestenfalls, dass "viele Leute motiviert waren, viel physisches Gold zu verkaufen, weil das Kartell den Terminpreis zerschlug." Ergibt das einen Sinn? Kennen Sie irgendeinen Sammler, der mit dem Wert seines Goldes von, sagen wir, über 2.000 Dollar zufrieden war? Aber plötzlich ändern sie ihre Meinung und glauben, dass der Wert unter 1.700 Dollar liegt, und wollen es deshalb jetzt verkaufen?Die Schlagzeilen gehen noch einen Schritt weiter. Wir haben gesehen, dass der Goldpreis auf dem Papier einbricht, aber die Nachfrage nach physischem Gold "läuft heiß." Wie sieht die Quadratur des Kreises aus? Der Preis für physisches Metall ist genauso stark gefallen wie der Preis für Papierfuturesgeschäfte, aber die Nachfrage nach physischem Gold ist angeblich ein Inferno. Schauen wir uns den gleichen Zeitraum an, diesmal mit Spotpreis und Basis (Oktober-Kontrakt).Beachten Sie den starken Anstieg der Basis, der während des Kursrückgangs auftritt. Er setzt sich eine weitere halbe Stunde fort, bis der Preis schließlich den Boden erreicht hat. Die Basis ist die Zukunft - der Spot. Wenn der Preis fällt und die Basis steigt, was sagt uns das dann? Ein goldener Stern für jeden, der sagt, dass der Spotpreis stärker gefallen ist als der Futurespreis.Wie bei unserem Silberbericht gibt es auch beim Goldpreis eine zweite Phase. Im zweiten Teil des Berichts sehen wir ab etwa 23:21 Uhr, dass der Preis die Talsohle erreicht und die Basis den Höchststand erreicht. Danach holt der Preis die Hälfte seines Verlustes wieder auf, aber die Basis gibt alles zurück, was sie gewonnen hat. So, Leute, sieht der Kauf von physischen Rohstoffen aus.Bleibt noch eine Frage offen. Wie lässt sich ein so starker Preisrückgang bei Markteröffnung erklären? Wir werden in einem separaten Artikel näher darauf eingehen, aber es könnte sich um Nachschussforderungen und andere nicht ganz freiwillige Verkäufe handeln, was zu den anderen Ausverkäufen passen würde, die stattgefunden haben.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 10. August 2021 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.