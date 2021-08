Der Wall der Eindämmung: Wie die Banker die Edelmetallmärkte kontrollieren

Das folgende Bild zeigt eine massive Granitwand, die Teil des Kanadischen Schildes ist, eines großen Gebiets mit freiliegenden präkambrischen Eruptivgesteinen und hochgradig metamorphen Gesteinen, das den alten Kern des nordamerikanischen Kontinents bildet (auch bekannt als der nordamerikanische Kraton von Laurentia). Diese Fläche ist nur mit sehr wenig Boden bedeckt, und nur die borealen Wälder können aufgrund der sauren Ausscheidungen ihrer Wurzelsysteme überleben, die das Gestein auflösen und so Nährstoffe und Verankerungsmöglichkeiten schaffen.So beeindruckend dies auch ist, die Struktur ist überall in der nördlichen Georgian Bay zu finden - und auch in der Welt der Kapitalmärkte und der erzählerischen Propaganda. Jedes Mal, wenn ich zufällig auf ein Stück des Schildes stoße, das sich aus dem Wasser erhebt, ist seine Größe ein Symbol für die aktuelle Inflations- und Deflationsdebatte, die die Anlagestrategiesitzungen der großen Investmenthäuser rund um den Globus beherrscht - und die immer Papierwerte gegenüber Sachwerten und Aktien und Anleihen gegenüber Gold und Silber bevorzugt.Unabhängig von der Inflationsrate oder der Abwesenheit von Disinflation (die die Bewertungen von Aktien seit Jahrzehnten bestimmt) oder der Überbewertung von Papier und der Unterbewertung von harten Werten finden die medienorientierten Aktienhändler immer einen Weg, die Anleger von der Heiligkeit und Sicherheit soliden Geldes abzubringen und in das frivole und flüchtige Meer von Zentralbankinterventionen und -einmischungen zu entmutigen.Sie haben mich oft den Begriff "Banco-Politico-Kartell" verwenden hören, um die Dualität der Verschwörung als eine abscheuliche und intrigante Einheit darzustellen. Es ist ein schmaler Grat, der die Agenden der Banken und der Regierung trennt, aber alles dreht sich um Geld, Macht und Kontrolle, und der effektivste Weg, einen Aufstand und eine Revolte der Bürger zu verhindern, besteht darin, einen "Wall der Eindämmung" zu errichten, der die Pro-Fiat-Narrative von der Integrität und der Offenbarung, die Edelmetalle bieten, abschirmt und fernhält.In den vergangenen zwei Monaten habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass der August der ideale Zeitpunkt ist, um in Edelmetalle zu investieren, sowohl in physische als auch in Aktien. Bis letzten Freitag sah es so aus, als ob die Tiefststände von Mai und Juli um 1.750 USD je Unze rückblickend "die" Tiefststände des Jahres sein würden.Mit dem absurden Rückgang des Goldpreises um 45 Dollar am Freitag, der durch unerwartet positive Arbeitsmarktzahlen ausgelöst wurde, trugen die Händler der New Yorker Fed zum Wall der Eindämmung bei, indem sie den 100-tägigen gleitenden Durchschnitt bei 1.803 Dollar ausschalteten und damit die Bullen in die Pflicht nahmen, die Tiefststände vom Frühsommer zu verteidigen.Ich sehe einen Markt, der sich dem überverkauften Status nähert (Relative Strength Index [RSI] 33,97), während er sich gleichzeitig einem bearischen MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Crossover nähert (aber noch nicht ganz da ist). Da wir uns in einem liquiditätsarmen Monat befinden, in dem alle am See (oder in den Hamptons) sind, ist es ein Kinderspiel, alle Stop-Loss-Aufträge herauszunehmen, wie wir am Freitag gesehen haben, und die Illusion zu erzeugen, dass die Inflation "vorübergehend" bleibt, wobei Stammaktien die bevorzugte Anlage sind.Lassen Sie mich in einem Punkt ganz klar sein: Der August war (zumindest für mich) der beste Monat des Jahres, um Gold und Minenaktien zu erwerben, und ich sehe keinen Grund, diese Strategie zu ändern. Ich habe mich für eine 50%ige Position im börsengehandelten Junior-Goldminenfonds (GDXJ) entschieden, indem ich ein paar November-Calls zu 45 Dollar gekauft habe.Eine 45%ige Cash-Position im August zahlt sich jetzt aus, und es kommt jetzt darauf an, ob es vorausschauende Planung oder Glück war. Wir haben Munition, mit der wir angreifen können (oder auch nicht), aber in Anbetracht meiner Fehler in der Vergangenheit hat das Versäumnis, Mitte August auf Gold- und Silberminen zu setzen, zu einer Menge verpasster Gelegenheiten (und Gewinne) geführt.