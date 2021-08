Barrick-CEO: Die eigentliche Goldrallye hat noch gar nicht stattgefunden

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Mark Bristow, dem CEO des Goldproduzenten Barrick Gold, über die aktuelle Lage am Markt sowie über die Firmenergebnisse für das zweite Quartal.In Bezug auf die Goldpreisentwicklung erklärt der Branchenexperte, dass eine starke Rallye der Preise möglicherweise erst bevorstehe. Er zieht Parallelen zur Weltfinanzkrise 2008/2009. Damals ließ sich das gelbe Metall für seinen Ausbruch ganze drei Jahre Zeit."Ich erinnere die Leute immer an 2008, 2009, die globale Finanzkrise, all diese Probleme. Der Markt hat nicht wirklich darauf reagiert, weil er verzweifelt darauf wartete, dass wir die Krise überwinden, bevor wir den Schaden, den sie angerichtet hatte, überhaupt richtig einschätzen konnten. Erst 2011 sahen wir, dass jeder auf den Schaden reagierte, und natürlich stieg der Goldpreis und blieb bis über 2013 hinaus oben", so Bristow. "Ich denke, dass wir jetzt das Gleiche erleben."© Redaktion GoldSeiten.de