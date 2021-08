African Gold Ltd.: ????????

Was war das denn bitte? Mir ist keine bessere Überschrift eingefallen, denn so eine Reaktion auf diese Bohrergebnisse kann ich nicht erklären: Link African Gold kam heute mit den ersten Bohrergebnissen aus dem ersten Bohrprogramm vom neuen Goldprojekt in der Elfenbeinküste. Es war das erste Programm, dass die Firma selbst dort durchgeführt hat und 3.200 Meter war ein kleiner erster Test, in dem man diverse Ziele auf dem Gebiet geprüft hat. Es wurden 5 Diamantkernbohrungen und 31 RC-Bohrungen durchgeführt.So gut wie jede Bohrung war erfolgreich und mit diesem "Mini-Programm" konnte eine mineralisierte Zone von 1,5 Kilometer mal 1 Kilometer definiert werden, die in alle Richtungen offen ist.Treffer mit guten Goldgehalten über lange Strecken, inklusive hochgradigen Einschüssen in den Bohrkernen plus teilweise die höchsten Goldgehalte am Ende der Bohrung (Bohrung endet in Mineralisation):Betrachtet man sich die Bohrungen im Detail, so sehen wir gute Goldgehalte in den oberen Schichten gefolgt von sehr guten Treffern in der Tiefe. Dies deutet auf ein ergiebiges Goldsystem in der Tiefe hin, das man gerade erst angekratzt hat.Zu diesen Bohrungen, können wir noch die Bohrungen des Vorbesitzers hinzuaddieren:Der CEO kommentierte wie folgt:Mehr als diese Ergebnisse kann ich von einem kleinen Explorer in der allerersten Test-Phase nicht erwarten. Das Gegenteil ist der Fall. Um derartige Treffer zu liefern, braucht man in der Regel ein deutlich größeres Bohrprogramm, plus viele Voruntersuchungen der Gebiete. In einem guten Goldpreisumfeld wäre die Aktie vermutlich >20% gestiegen!African Gold hat geliefert und für mich sieht es so aus, als hat man auf dem Gebiet ein großes Goldsystem entdeckt, welches mit guten Goldgehalten nahe der Oberfläche ausgestattet ist und ein hohes Potential besitzt, high-grade Material in den tieferen Schichten zu beherbergen.Rund um das Gebiet von African Gold gibt es diverse produzierende Goldminen und größere Funde. Im Norden Fetekro von Endeavour Mining mit 2,5 Millionen Unzen Gold Ressourcen und 2,1 Millionen Unzen Gold Reserven ( Link ).Westlich die Bonirko Mine und die Adbaou Mine, die nun beide der noch privaten Firma Allied Gold gehören und Anfang des Jahres hat Endeavour Mining Agbaou für 80 Millionen USD an Allied Gold verkauft.Die Reaktion auf die Resultate war sehr seltsam. Die Eröffnung bei 0,20 AUD und dann kam sofort Verkaufsdruck auf. Es sah so aus, als würde ein Verkäufer absichtlich den Preis nach unten drücken, vermutlich um die Aktie günstiger für die nächste Kapitalerhöhung zu machen.Die Firma wird sicherlich Kapital aufnehmen, doch ich kann mir gut vorstellen, dass man nach diesen Resultaten den bestehenden Aktionären ein Bezugsrecht geben wird, als derartige Spielchen zu unterstützen.Ich habe mir heute im australischen Handel ein Herz gegriffen und meine Position in der Aktie vergrößert. Der Börsenwert von unter 20 Millionen AUD steht für mich im großen Gegensatz zu dem nachgewiesenen Gold auf dem Projekt und dem Potenzial in den nächsten Monaten und Jahren.Das Tief lag bei knapp oberhalb von 0,15 AUD. Dann sah es so aus, als wäre der Verkäufer fertig und es ging wieder auf 0,175 AUD nach oben:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.