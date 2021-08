Todd Horwitz: Steht eine Hyperinflation bevor?

David Lin sprach für Kitco News gestern mit Todd Horwitz, dem Chef-Marktstrategen bei BubbaTrading.com, über seine Sicht auf die steigende Inflation und deren Auswirkungen.Wie am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben wurde, lag der Verbraucherpreisindex (CPI) in den USA im Monat Juli bei 5,4% und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat. Der Höhepunkt sei damit laut Horwitz aber noch nicht erreicht: "Ich denke, er wird noch viel höher gehen. Ich glaube, dass wir wegen der Politik der amtierenden Regierung und natürlich der Federal Reserve in großen Schwierigkeiten stecken."Infolgedessen müssten die Zinssätze steigen und sollten laut dem Experten eigentlich bereits viel höher sein. "Ich denke, es besteht die Möglichkeit einer Hyperinflation und ich glaube, dass wir in Zukunft eine viel höhere Inflation sehen werden, wenn sie nicht eingreifen und es zulassen, dass die Zinssätze sich normalisieren und dort liegen, wo sie sein sollten, nämlich bei 4 oder 5%", so Horwitz.© Redaktion GoldSeiten.de