Morgan Stanley sieht mehr Potenzial in Öl als in Gold und Silber

Morgan Stanley bevorzugt im Bereich der Rohstoffen Energie gegenüber Metallen, dies erklärte der Chefstratege für Cross-Asset-Strategien Andrew Sheets gestern im Bloomberg-Inteview.Die Aussicht auf höhere Zinssätze und einen starken Dollar "sind beide eine ziemlich schlechte Dynamik für die Gold- und Silberpreise", so Sheets. "Wir wissen, dass der Ölpreis in einer gewissen Spanne verbleiben könnte, aber letztendlich denken wir, dass die Fundamentaldaten dort besser sind als bei den Metallen."Man sehe im Sektor der Energie eine bessere Angebot- und Nachfragedynamik als in den Metallen wie Kupfer, aber besonders Gold und Silber. Außerdem rechne man bei Morgan Stanley mit einer weiteren Erholung der Weltwirtschaft und steigenden Zinsen sowie einem stärkeren US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de