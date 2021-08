LBMA: Bericht zum türkischen Goldmarkt

Die LBMA veröffentlichte kürzlich einen Bericht mit dem Titel "Spotlight on the Turkish Gold Market 2021", der sich ausführlich mit dem türkischen Goldmarkt befasst.In der Beschreibung heißt es:"Im Gegensatz zu vielen Ländern, die sich auf einen oder wenige Bereiche von Gold spezialisiert haben, verfügt die Türkei über einen stark diversifizierten und aktiven Goldsektor, an dem der öffentliche und private Sektor beteiligt ist.Die Geschichte der Verwendung von Gold im täglichen Leben in Anatolien reicht mindestens 5.000 Jahre zurück und verankert die heutige Einstellung zu Gold in alten Traditionen.Der türkische Bankensektor hat eine breite Palette von goldbezogenen Bankprodukten entwickelt, von denen viele eine Hebelwirkung auf physisches Gold bieten."Neben einer allgemeinen Einführung beleuchtet der Bericht die folgenden Themen: die türkische Börse Borsa Istanbul, der offizielle Sektor, Goldinvestments in der Türkei und der Schmucksektor des Landes.Die Veröffentlichung finden Sie hier zum Download © Redaktion GoldSeiten.de