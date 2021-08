Gold bewegt sich auf weiteren Rückgang für die Woche zu

Der Goldpreis verzeichnete am Freitagmorgen in Asien etwas Aufschwung, scheint jedoch für einen weiteren Wochenrückgang bereit zu sein, berichtet Investing.com . Investoren erwarten nun etwaige geldpolitische Schritte der US-Federal Reserve nächste Woche.Der Consumer Price Index, der erst kürzlich veröffentlicht wurde, deutete an, dass der Inflationsdruck eine Spitze zu erreichen scheint und im Juli weniger als erwartet um 0,3% im Monatsvergleich stieg. Dies schürte Hoffnungen, dass die Fed nicht früher als erwartet mit Asset-Tapering oder Zinserhöhungen beginnen wird.Während die Fed-Offiziellen in der Woche abweichende Meinungen bezüglich einer strafferen Geldpolitik von sich gaben, bleiben Investoren weiterhin darum besorgt, dass der Inflationsdruck die Fed dazu bringen könnte, den Abzug zu betätigen.© Redaktion GoldSeiten.de