Wilshire Phoenix: Flash-Crash in Gold ändert nichts an den Fundamentaldaten

Der Flash-Crash des Goldes hat nichts an den Fundamentaldaten geändert, meint William Cai, Partner bei Wilshire Phoenix, an Kitco News gewandt. Er meinte, dass das Edelmetall noch immer die Gelegenheit habe, bis Ende des Jahres zurück auf Rekordniveaus über 2.000 Dollar zu steigen.Das Unternehmen führte im Februar einen adaptiven, goldgedeckten ETF ein, den Wilshire wShares Enhanced Gold Trust. Cai merkte an, dass der Fonds Gold in der ersten Jahreshälfte übertroffen hätte. "Aufgrund der adaptiven Strategie des Fonds waren wir in der Lage, einige der größeren Abwärtsbewegungen in Gold zu vermeiden", erklärte er.Auch wenn das Edelmetall einen Teil seines spekulativen Glanzes verloren hat, spiele es noch immer eine wichtige Rolle als eine Portfoliodiversifizierung und Inflationsabsicherung. "Derzeit ist der Fokus nicht auf Gold, doch seine unterstützenden Faktoren bleiben intakt", so Cai. "Wir haben schon immer gesagt, dass Gold ein kontinuierlicher, integraler Teil eines Investorportfolios sein sollte und die Volatilität vom letzten Sonntag ändert das nicht."© Redaktion GoldSeiten.de