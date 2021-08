Silber in US-Dollar, Tageschart vom 13. August 2021

Gold in US-Dollar, Tageschart vom 13. August 2021

Die Emotionen schlugen hoch, als die Gold- und Silbermärkte diese Woche mit Abwärtsdruck eröffneten und die Stopps der Anleger überrannt wurden. Kurze Zeit später erholten sich die Preise schon wieder deutlich. Sie erreichten zwar nicht direkt ihr vorheriges Niveau, aber warum sollten die Märkte ihre Abwärtsspirale nicht fortsetzen? Weil sich nichts geändert hat! Fundamental haben wir keine bedeutenden Zahlen erhalten, die das Gesamtbild in ein anderes Licht rücken würden. Das zeigt, wie stark Kursbewegungen sein können, die lediglich von extremen Emotionen gesteuert werden. Silber, der "Wert zu Preis" - Unterschied.Der Wert in Bezug auf die Zukunft spiegelt sich eher in den Preisen für Gold- und Silberaktien wider, die nicht so dramatisch betroffen waren, wie sie es normalerweise bei großen Abverkäufen sind. Wir ermutigen den Leser auch, bei eBay nach 1-Unzen-Münzen oder 100-Unzen-Barren zu suchen, um vielleicht günstige physische Erwerbspreise zu finden und vor allem um sich nicht entmutigen zu lassen. Denn die Differenz zwischen dem physischen Preis und dem Spotpreis bzw. Papierpreis für Silber ist nun seit siebzehn Monaten vorhanden. Das bedeutet, dass die Käufer bereit sind, zu einem übermäßig hohen Aufschlag gegenüber dem Papierpreis zu kaufen.Da es keine Anzeichen für fundamentale Gründe gibt, die einen Rückgang der Papierpreise rechtfertigen, halten wir unsere physischen Bestände für risikoreduziert. Da das Risiko unser wichtigstes Anliegen ist, haben wir unsere physischen Bestände aufgestockt und sehen dies als Kaufgelegenheit.Aus der Sicht des Handels mit den Papierpreisen der Edelmetalle, bei denen entweder überschwängliche Emotionen der Händler oder Preismanipulationen vorliegen, sehen wir immer noch ein riskantes Umfeld. Auch wenn wir die Möglichkeit noch niedrigerer Preise sehen, ist ein solches Handelsverhalten nur vorübergehend. Extreme Zustände sind in der Regel nur von kurzer Dauer.Die Debatte über die Möglichkeit von Marktmanipulationen im Edelmetallsektor ist gelinde gesagt anstrengend. Während wir eine mögliche Frustration von Marktteilnehmern verstehen, die Ursache für Verluste zu sein, ist es ein weiterer Grund für emotionales Verhalten in der Marktteilnahme, von dem wir extrem abraten, egal aus welchem Grund es ausgelöst wird. Emotionales Verhalten hat grundsätzlich keinen Platz im Marktgeschehen. Es vernebelt den Verstand und schränkt die Fähigkeit zur korrekten Handelsausführung ein.Gold ist der große Bruder von Silber und wird als Barometer für die Gesundheit einer Nation verwendet. Das macht Gold politisch und sollte Grund genug sein, mögliche starke Kräfte zu finden, die ein solches Barometer beeinflussen. Dies sollte jedoch für die Grundsätze, wie man sein Geld in spekulativen Silberpapier-Preisen einsetzt, irrelevant sein.Der Tageschart zeigt, dass die Kursentwicklung vom Freitag die Vorstufe für die überschwängliche Bewegung bei der Eröffnung der asiatischen Märkte für diese Woche war. Der Freitagsschluss (siehe 1) auf dem Tagestief nach einem starken Abwärtstrend in der Nähe einer bedeutenden Angebotszone (siehe 2) schwächte diese Unterstützung. Es bedurfte nur wenig Druck, um die Schleusen für eine sich selbst verstärkende Bewegung zu öffnen.Eine Kette von Stopps wurde ausgelöst, als die Märkte am Sonntagabend die neue Handelswoche in Asien eröffneten. Sobald das Gummiband gespannt war, kam es zu einem schnellen V-förmigen Aufschwung über den größten Teil der vorherigen Abwärtsbewegung. Auf diese Abwärtsbewegung folgte der typische unentschlossene Seitwärtstag in einem kleinen Preisbereich. Am Mittwoch legten die Kurse dann leicht zu und wurden am Donnerstag wieder verkauft. Am Freitag schließlich erholten sich die Edelmetallpreise stark und sorgten so zumindest für einen halbwegs versöhnlichen Wochenschlusskurs.Unser Schwerpunkt liegt nun auf der Beobachtung des Preisverhaltens im Hinblick auf einen möglichen erneuten Test in der Nähe der Tiefststände der Woche. Hier böte sich vermutlich ein möglicher aggressiver Einstieg mit einer halben Positionsgröße an.Wir werden aber nur dann Kapital einsetzen, wenn eine Angebotszone schnell erreicht wird, um von einem Aktions-/Reaktionsprinzip zu profitieren. Sollte der Preis stetig, aber langsam sinken, werden wir uns aus einer Long-Perspektive nicht an den Märkten engagieren.