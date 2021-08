Dieser Chart-Artikel zeigt: Sie liegen nicht falsch mit Gold & Silber

Die Gold- und Silberpreise haben einen schweren Stand. Sie widersetzen sich dem saisonalen Trend. Sie haben nicht auf Katalysatoren reagiert, die sie normalerweise in die Höhe treiben würden. Sie sind eine der Anlageklassen mit der schlechtesten Performance in diesem Quartal und Jahr. Liegen wir also falsch? Ist es an der Zeit, die Segel zu streichen?Es gibt unzählige Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Die wichtigste davon ist Mikes Hauptargument, warum wir uns nicht irren, wenn es um die Entwicklung von Aktien geht. In diesem Artikel möchte ich jedoch aufzeigen, was Ihre Mitanleger über die Kursschwäche denken und wie sie darauf reagieren. In diesem übersichtlichen "Chart-Artikel" werden alle wichtigen Bereiche der physischen Nachfrage aus aller Welt betrachtet. Mal sehen, wie Sie darauf reagieren, wenn Sie ihn durchlesen…Die meisten Goldanleger sind sich dessen nicht bewusst, und in den Mainstream-Medien wird darüber sicher nicht berichtet, aber diese Daten der US-Münzanstalt zeigen die Höhe der Goldverkäufe bis Juli eines jeden Jahres, seit die Münzproduktion aufgenommen wurde. Beachten Sie die Höhe der Verkäufe im Jahr 2021.Dies ist die zweithöchste Verkaufsmenge bis Juli in der Geschichte der US-Münzanstalt. Sie war höher als während der COVID-Panik. Die Silberverkäufe sind nicht so hoch, aber der Trend ist erkennbar.Die starke physische Nachfrage ist nicht nur auf die USA beschränkt. Wie unser Freund Nick Laird von GoldChartsrus zeigt, sind die Goldbullionverkäufe bei der Perth Mint in diesem Jahr stärker als in den letzten 10 Jahren.