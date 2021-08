Gold weiterhin nahe 1-Wochenhoch

Der Goldpreis blieb nahe eines 1-Wochenhochs, nachdem ein starker Rückgang der US-Verbraucherstimmung die Sorgen um ein frühes Asset-Tapering der Federal Reserve reduzierte und dem gelben Edelmetall einen kleinen Boost verschaffte, berichtet Investing.com . Investoren erwarten nun den Kommentar Powells am Dienstag sowie das Protokoll der FOMC-Sitzung am darauffolgenden Tag.Goldaufpreise in China und Indien, zwei Top-Produzenten, stiegen derweil auf mehrjährige Hochs. Die physische Goldnachfrage war während der vorherige Woche gestiegen, wobei Verbraucher Schnäppchen wahrnahmen, nachdem die Preise in den Regionen gefallen waren.Die geopolitischen Auswirkungen des Regierungszusammenbruchs in Afghanistan, der über das Wochenende stattfand, ist ebenfalls auf dem Radar der Investoren. Die australische sowie neuseeländische Zentralbank werden ihre eigenen Protokolle jeweils am Dienstag und am Mittwoch veröffentlichen.© Redaktion GoldSeiten.de