Brien Lundin: Gold unterbewertet bei derzeitigen Niveaus

Die Goldfutures waren nach scharfen Verlusten am Freitag und Montag "überverkauft", so erklärte Brien Lundin, Herausgeber des Gold Newsletter, an MarketWatch gewandt. Die Erholung der Preise, die man seitdem beobachten konnte, sei "größtenteils der Anerkennung der Investoren" zuzuschreiben, dass "der Crash nur kurzfristige Marktmanipulation und keine echte Widerspiegelung der Angebots- und Nachfragedynamiken des Metalls" war.Der Markt würde jedoch "wachsende Sorgen um die Delta-Variante und wirtschaftliche Konsequenzen deren Verbreitung verzeichnen, wie durch den dramatischen Rückgang der Verbraucherstimmung gezeigt", erklärte Lundin weiterhin. "Dies trägt zu einer allgemeinen Ansicht bei, dass Gold auf diesen Niveaus unterbewertet ist."Der Großteil der kürzlichen Aufwärtsbewegungen in Gold sei zunehmenden Inflationssorgen angesichts einer Fed zu verdanken, die "eine extrem akkommodierende Geldpolitik in dem Glauben beibehält, dass die derzeit hohe Inflation temporär ist", so Jeff Klearman, Portfoliomanager bei GraniteShares.© Redaktion GoldSeiten.de