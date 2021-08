Summa Silver identifiziert neue, noch nicht gebohrte Anomalien in der Bodenuntersuchung auf Hughes

Vancouver, 16. August 2021 - Summa Silver Corp. ("Summa" oder das "Unternehmen") (TSXV: SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt: 48X) freut sich, die Ergebnisse einer grundstücksweiten geochemischen Bodenuntersuchung auf seinem Grundstück Hughes in Tonopah, Nevada, bekannt zu geben.- Umfassende Abdeckung: Über 2.700 Proben wurden in einem 5 qkm großen Gebiet entnommen, was die allererste Bodenuntersuchung in diesem äußerst viel versprechenden Landpaket darstellt.- Robuste Anomalien: Zahlreiche Multielement-Bodenanomalien sind durch hohe Konzentrationen von Arsen, Kupfer und Blei gekennzeichnet (siehe beigefügte Abbildung).- Überschneidende Ziele: Die neuen Bodenanomalien stimmen mit den Zonen der hydrothermalen Alteration an der Oberfläche und den vor kurzem identifizierten geophysikalischen Anomalien überein (siehe Pressemitteilung vom 22. Juni 2021).- Starkes Potenzial für Entdeckungen unter Deckschicht: Diese übereinstimmenden Anomalien werden als verdeckte, strukturell kontrollierte Alterationszonen interpretiert, die möglicherweise eine epithermale Mineralisierung beherbergen.- Noch nie gebohrte Ziele: Die Pläne für systematische Bohrtests werden derzeit fertiggestellt und die Ziele werden nach dem baldigen Abschluss der geologischen Kartierung ausgewählt.- Aktuelles Bohrprogramm erweitert: Angesichts der anhaltenden Durchschneidung einer bonanza-artigen Mineralisierung auf dem Grundstück, einschließlich 11.992 g/t Silberäquivalent (5.969 g/t Ag und 60,2 g/t Au) auf 0,9 m innerhalb von 4.408 g/t Silberäquivalent (2.252 g/t Ag und 21,6 g/t Au) auf 2,8 m in SUM21-30 (siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2021), werden die Bohrungen über die ursprünglich geplanten 10.000 m hinaus fortgesetzt.- Ausstehende Proben: Bislang hat das Unternehmen im Jahr 2021 17 Bohrungen abgeschlossen; die Ergebnisse von 15 Bohrungen stehen noch aus.Galen McNamara, CEO, erklärte: "Die Fertigstellung und Integration neuer geochemischer Bodenuntersuchungen zusammen mit den Daten unserer kürzlich gemeldeten geophysikalischen Untersuchungen stellt einen wichtigen Schritt in Richtung der Ausschöpfung des gesamten Potenzials unseres Grundstücks Hughes dar. Die letztjährige Entdeckung auf dem Ziel Ruby, einem 1,3 km langen Ausläufer des historischen Bergbaudistrikts Tonopah, hat bewiesen, dass sich die Mineralisierung mindestens so weit in Richtung Osten fortsetzt, wo sie weiterhin offen ist. Übereinstimmende geochemische und geophysikalische Anomalien östlich und nördlich von Ruby werden in den kommenden Monaten systematisch untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der Entdeckung liegt, während gleichzeitig unsere Zonen mit bekannter hochgradiger Mineralisierung aggressiv gebohrt werden.Das Ziel der geochemischen Bodenuntersuchung bestand darin, neue Explorationsziele zu finden, indem man sich auf Anomalien von Erkennungselementen konzentrierte, von denen bekannt ist, dass sie mit epithermalen, hochgradigen Silber- und Goldmineralisierungen des Tonopah-Stils in Verbindung stehen (z.B. As, Zn, Pb, Cu). Die Untersuchungsfläche umfasste die aussichtsreiche östliche Erweiterung des historischen Tonopah-Distrikts sowie neu definierte aussichtsreiche Gebiete nördlich des Zielgebiets Ruby.Die 5 qkm große Bodenuntersuchung umfasste 2.700 Proben, die in zwei Rastern entnommen wurden. Das nördliche Raster umfasste 17 ost-westlich ausgerichtete Linien im Abstand von 100 Metern mit Proben im Abstand von 25 Metern entlang der Linien. Das angrenzende südliche Raster bestand aus 30 nord-südlich ausgerichteten Linien im Abstand von 100 Metern, wobei die Proben im Abstand von 25 Metern entlang der Linien entnommen wurden. Die Proben wurden mit einem maßgeschneiderten tragbaren Röntgenfluoreszenzspektrometer (pXRF) analysiert, um die Elementkonzentrationen von vorbereiteten Probenhaltern im Feld zu messen. Die Proben wurden täglich vorbereitet und analysiert.Vorläufige pXRF-Daten weisen auf zahlreiche Multi-Element-Bodenanomalien (As+Zn+Pb+Cu) hin, die räumlich mit nordwestlich verlaufenden Verwerfungen auf dem Grundstück sowie mit zuvor gemeldeten Anomalien mit hoher Aufladbarkeit und hoher Widerstandsfähigkeit in Zusammenhang stehen (siehe Pressemitteilung vom 22. Juni2021). Diese übereinstimmenden Anomalien werden als verborgene, strukturell kontrollierte Alterationszonen interpretiert, die möglicherweise eine epithermale Mineralisierung beherbergen. Die Ziele werden derzeit vor Ort durch detaillierte geologische und strukturelle Kartierungen verfeinert und bewertet. Die Pläne zur systematischen Erprobung der vorrangigen Ziele durch Bohrungen sind im Gange, einschließlich der Genehmigung von Bohrplätzen.Eine Auswahl von Proben aus wichtigen Linien wird dem Labor für ICP-MS-Analysen mit geringem Nachweis vorgelegt, um die Trends bei Schlüsselelementen wie Silber, Antimon und Gold besser zu definieren. Diese Daten werden zur Verfeinerung der Explorationsmodelle und der interpretierten Tiefen der Ziele verwendet.Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit Hallelujah Resources LLC (der "Verkäufer") abgeschlossen, gemäß der das Unternehmen bestimmte geistige Eigentumsrechte und Daten des Verkäufers (die "Vermögenswerte") in Bezug auf das Silber-Gold-Grundstück Mogollon des Unternehmens im Bundesstaat New Mexico erwerben wird. Zu den Vermögenswerten gehört eine umfangreiche Datenbank mit geochemischen Gesteinsprobendaten. Als Teil der Gegenleistung für die Vermögenswerte wird das Unternehmen 10.000 Stammaktien an den Verkäufer ausgeben.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Galen McNamara, P. Geo., dem CEO des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Summa Silver Corp. ist ein junges kanadisches Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hat die Option, eine 100%ige Beteiligung am Grundstück Hughes im Zentrum Nevadas und am Grundstück Mogollon im Südwesten New Mexicos zu erwerben. Das Grundstück Hughes beherbergt die hochgradige, ehemals produzierende Mine Belmont, die zwischen 1903 und 1929 zu den produktivsten Silberproduzenten in den Vereinigten Staaten zählte. Die Mine ist seit der Einstellung der kommerziellen Produktion im Jahr 1929 aufgrund der stark gesunkenen Metallpreise inaktiv und es wurden nur wenige bis keine modernen Explorationsarbeiten durchgeführt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit Hallelujah Resources LLC (der "Verkäufer") abgeschlossen, gemäß der das Unternehmen bestimmte geistige Eigentumsrechte und Daten des Verkäufers (die "Vermögenswerte") in Bezug auf das Silber-Gold-Grundstück Mogollon des Unternehmens im Bundesstaat New Mexico erwerben wird. Zu den Vermögenswerten gehört eine umfangreiche Datenbank mit geochemischen Gesteinsprobendaten. Als Teil der Gegenleistung für die Vermögenswerte wird das Unternehmen 10.000 Stammaktien an den Verkäufer ausgeben. 