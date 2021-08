Fokus auf FOMC-Protokoll, Wirtschaftsdaten, Unruhen in Afghanistan

Gold verzeichnete am Dienstagmorgen etwas Abschwung, berichtet Investing.com . Das gelbe Edelmetall blieb jedoch nahe einer 1-Wochenspitze, da zunehmende COVID-Infektionszahlen weltweit sowie die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China die sicheren Häfen unterstützten. Investoren warten nun auf das Protokoll des letzten FOMC-Treffens, das im späteren Verlauf des Tages veröffentlicht werden soll.Präsident der Boston Fed, Eric Rosengren, erklärte am Montag, dass ein starker Arbeitsmarktbericht im August die Bedingungen der Zentralbank erfüllen könnte, das Asset-Tapering zu beginnen. Fed-Vorsitzender Powell wird außerdem eine Ansprache im späteren Verlauf des Tages halten.Investoren verdauen noch immer die Wirtschaftsdaten, die China am Montag veröffentlicht und besagen, dass die industrielle Produktion und Einzelhandelsverkäufe des Landes langsamer wuchsen als erwartet. Die neuen Infektionen und das verrückte Wetter dämmen die Erholung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ein.Die Industrie- und Handelsbank Chinas setzte außerdem die Transaktionen mit Edelmetallen einiger Konten aus und zitierte erhöhte Volatilität der globalen sowie inländischen Edelmetallpreise als Grund. Zunehmende Unruhen in Afghanistan sind ebenfalls auf dem Radar der Investoren.© Redaktion GoldSeiten.de