Indische Zentralbank erwirbt Rekordmengen Gold

Die Goldbestände der Reserve Bank of India (RBI) haben als Prozentsatz der Währungsreserven zum ersten Mal überhaupt 700 Tonnen überstiegen, so ging aus einem Bericht vom 12. August hervor. Laut Business Standard erwarb die Zentralbank in der ersten Jahreshälfte 2021 rekordverdächtige 29 Tonnen Gold als Teil ihrer Währungsreserve.Zum 30. Juni 2021 lagen die Gesamtreserven der RBI bei 705,6 Tonnen, berichtet Insight Success . Das macht einen Anstieg von 27% über die letzten zwei Jahre. Die Bestände der RBI lagen 2018 bei 558,1 Tonnen Gold.Auch wenn die Bestände mit der Zeit zugenommen haben, so fiel der Anteil von Gold als Teil der Devisenreserven der Zentralbank im Juni-Quartal 2021 auf 6,5%; ein Rückgang von den 7% Ende März, so der Bericht.© Redaktion GoldSeiten.de