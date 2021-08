CFTC: Hedgefonds fliehen panisch vom Goldmarkt

Wie erwartet zeigen die aktuellen Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine deutliche Veränderung am Goldmarkt nach dem Flash-Crash. Dabei würden Hedgefonds und Vermögensverwalter ihre bullischen Wetten liquidieren und bearische Positionen aufstocken, berichtet Kitco News "Vielleicht wäre es akkurater zu sagen, dass sie in Panik geflüchtet sind", so Daniel Briesemann, Edelmetallanalyst bei der Commerzbank. Der Bericht zeigte, dass die Vermögensverwalter ihre Long-Positionen in COMEX-Goldfutures um 21.028 Kontrakte auf 111.892 Kontrakte reduzierten. Zeitgleich nahmen die Short-Positionen um 33.442 auf 76.489 Kontrakte zu."Die starken Arbeitsmarktdaten machten den Märkten Glauben, dass die Fed ihr geldpolitisches Akkommodieren wahrscheinlich herunterfahren wird, angefangen mit der Drosselung ihres Assetkaufprogramms. Die positiveren USD-Erwartungen haben Trader davon überzeugt, ihre Short-Bestände robust zu erhöhen, während sie auf niedrigere Preise wetten und ihre Long-Bestände mit dem Glauben reduzieren, dass etwaiger Aufschwung unwahrscheinlich ist", so Rohstoffanalysten bei TD Securities.© Redaktion GoldSeiten.de