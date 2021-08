Schiffsstau in LA-Häfen verschlimmert sich

Der geschäftigste US-Handelszugang zu Asien erlebt gerade den heftigsten Schiffsstau der letzten sechs Monate, berichtet Zerohedge . Bloomberg-Daten zeigen, dass zum Sonntagabend bereits 37 Schiffe in der Schlange standen, drei weniger als während des Allzeithochs am 1. Februar. Die durchschnittliche Wartedauer für einen Anlegeplatz belief sich am Sonntag auf 6,2 Tage im Vergleich zu 5,7 Ende Juni.Transpazifische Handelsrouten verzeichneten in den letzten Wochen deutliche Anlegeverzögerungen in China, da Terminals aufgrund COVID-Ausbrüche stillgelegt wurden. Goldman Sachs warnte explizit davor, dass "Hafenschließungen oder striktere Kontrollmaßnahmen an den Häfen ebenfalls weiteren Aufwärtsdruck auf die Frachtkosten ausüben könnten, die bereits sehr hoch sind." Neue Daten deuten an, dass sich der Schiffsstau in den Häfen von Los Angeles und Long Beach weiter verschlimmert und sogar die Niveaus vom letzten Jahr übersteigen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de