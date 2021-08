Gold - Neue Lageeinschätzung notwendig

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Mit der bereits am Freitag der vergangenen Woche erfolgten Rückkehr über das Niveau von 1.765 USD, konterten die Bullen das Gap-Down vom "Flash-Crash" des Montags der gleichen Woche mit Bravour. Wie zur Kurz-Beschau am 13.08. dargestellt, wäre/ist mit einer Rückkehr über 1.765 USD die Lage neu zu bewerten und ja, die charttechnische Situation hat sich dadurch verbessert.Denn nunmehr erlaubt sich durchaus wieder eine Attacke auf das Widerstandslevel rund um 1.830 USD, bevor darüber der nächste Schritt im Rahmen der bullischen Saisonalität in Richtung 1.915 USD erfolgen könnte. Eine leichte Konsolidierung im Bereich von 1.830 USD sollte, nach der aktuell laufenden Impulswelle, jedoch nicht überraschen.Wichtig jetzt, dass der Goldpreis das zurückeroberte Terrain nicht wieder aufgibt. Dementsprechend sollten Rücksetzer unter 1.765 USD vermieden werden. Speziell unter 1.758 USD müsste man nämlich doch wieder von einer Abwärtsbewegung in Richtung 1.700 bzw. 1.680 USD ausgehen. Der Chart/Preis ist "lebendig" und daher gehört dieser stets anhand der aktuellen Bewegungen/Geschehnisse "neu" bewertet. Richtungsänderungen lassen sich dabei sehr gut anhand diverser Trigger-Level, wie z.B. beim Gold das Level bei. 1.765 USD, ableiten und definieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.