Planmäßige Zerstörung der größten Volkswirtschaften & Börsencrash voraus!

Die UBS sieht sich aufhellende Wirtschaftsaussichten und warnt vor Gold. Wie "hell" es tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die jüngsten Kunjunkturdaten der zwei größten Volkswirtschaften der Welt. Aus den USA werden schwache Zahlen gemeldet. Das Verbrauchervertrauen bricht auf ein 10-Jahres Tief ein, die Produktion in New York ist rückläufig. Ein böses Vorzeichen für die ganze USA? In China wurde letzte Woche wieder ein großer Containerhafen wegen eines C19-Falles geschlossen.Neue Sorgen kommen auf, die Lieferkettenproblematik könne sich weiter verschärfen, bevor sie behoben werden konnte. Auch die Kreditvergabe in China geht zurück und das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich. Die Welt-Börsenbewertung entzieht sich bisher der Realität und erreicht mit 118 Billionen Dollar ein neues Hoch. In den USA liegt die Aktienbewertung bei über 200% des BIP. Um der US Wirtschaft schwersten Schaden zuzufügen, fehlt nur noch ein Crash. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt täglich.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)