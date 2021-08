Stärkerer USD übt etwas Druck auf die Metalle aus

Der stärkere USD übt etwas Druck auf die Metalle aus, so Daniel Pavilonis von RJO Futures. "Die US-Staatsanleiherenditen verschaffen Gold etwas Deckung und wir verzeichnen mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Inflation ohne steigende Zinsen", so erklärte er laut Reuters . Der Dollarindex sprang um 0,5% nach oben und profitierte ebenfalls vom Interesse an sicheren Häfen."Wir halten es für wahrscheinlich, dass kommende Reduktionen des Assetkaufprogramms bereits in den Goldpreis einkalkuliert sind - doch das Tempo dieser Reduktionen ist noch immer ziemlich unsicher", so Analyst bei HSBC James Steel. "Ereignisse in Afghanistan wirken sich üblicherweise nicht auf Gold aus, doch der schnelle und scheinbar vollständige Sieg der Taliban könnte indirekt "sichere-Häfen"-Assets wie Bullion unterstützen, wenn auch nur moderat.""Die Auswirkungen auf Gold könnten größer sein als zuerst erwartet", fügte Steel außerdem hinzu. Nunmehr fokussiert sich der Markt auf das Protokoll der Juli-Sitzung des FOMC, um Hinweise für etwaiges Asset-Tapering der Zentralbank zu erhalten.© Redaktion GoldSeiten.de