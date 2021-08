Palantir Technologies erwirbt Goldbarren und akzeptiert Zahlungen in Gold

Palantir Technologies Inc. erklärte, man würde sich auf einen "Schwarzen Schwan" vorbereiten, indem man Goldbarren ansammelt und Kunden dazu einladen würde, für ihre Datenanalyse-Software mit Gold zu bezahlen, berichtet Yahoo News Das Unternehmen gab diesen Monat 50,7 Millionen Dollar für Gold aus, Teil einer unüblichen Investmentstrategie, die ebenfalls Startups, Blankoscheck-Unternehmen und möglicherweise Bitcoin umfasst. Palantir hatte zuvor erklärt, man würde Bitcoin als eine Zahlungsform akzeptieren.Eine Sprecherin des Unternehmens meinte, dass bisher noch niemand in Bitcoin oder Gold gezahlt habe. Nicht-traditionelle Währungen zu akzeptieren, "reflektiert ein breiteres Weltbild", so COO Shyam Sankar in einem Interview. "Man muss auf eine Zukunft mit weiteren schwarzen Schwänen vorbereitet sein."Die 100-Unzen-Goldbarren von Palantir werden an einem sicheren Ort im nordöstlichen Teil der USA aufbewahrt werden, heißt es. "Das Unternehmen ist in der Lage, die physischen Goldbarren, die gelagert werden, jederzeit mit angemessener Frist in Besitz zu nehmen."© Redaktion GoldSeiten.de