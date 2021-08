Hanno Berger ließ große Mengen Gold in die Schweiz transportieren

Der gebürtige Hesse und Steueranwalt Hanno Berger wird als einer der wichtigsten Akteure eines der wohl größten Steuerskandale Deutschlands angesehen. Ihm wird auch unter anderem vorgeworfen, große Mengen Gold von Hessen in die Schweiz transportiert zu haben. Das dabei verwendete Auto sei so schwer beladen gewesen, dass es beim Transport Probleme gegeben habe, berichtet der Tagesanzeiger Der angebliche Schatz, den Berger scheinbar zur Finanzierung seiner Flucht hatte verwenden wollen, sei ihm jedoch zum Verhängnis geworden. Die Behörden schätzen, dass er hohe Milliardenbeträge weggeschafft habe, um seine Flucht zu finanzieren. Bergers Anwalt wisse nichts von einem Goldtransport und tat diese Sache mit dem Gold als "eine Mär" ab. In seiner derzeitigen Haft bringt Berger dieser Goldschatz jedoch eher weniger.Laut ihm selbst habe er einen Angestellten das Gold mithilfe seines Autos in die Schweiz bringen lassen. In Hessen hatte Berger laut Angaben einen ziemlich großen Goldbestand im Haus. Während der ersten Cum-Ex-Razzia im Herbst 2012 fand man das gelbe Edelmetall zwar, beschlagnahmte es jedoch nicht.© Redaktion GoldSeiten.de