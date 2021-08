MKS Pamp Group: Afghanistan-Spannungen & Gold

Es ist unwahrscheinlich, dass zunehmende geopolitische Spannungen um die Entwicklungen in Afghanistan eine neue Rally in Gold auslösen werden, doch es gibt einige wichtige Risiken, die man im Auge behalten sollte, so MKS Pamp Group laut Kitco News . Wenn es um geopolitische Spannungen und Gold geht, so werden Trader wahrscheinlich davon profitieren, Short gegenüber der Deeskalation anstatt Long gegenüber Eskalation positioniert zu sein, so Nicky Shields."Die Eskalation der Ereignisse in Afghanistan sollten keinen echten Effekt auf den Goldpreis haben; historisch und durchschnittlich bietet jede Rally, die auf geopolitischem Risiko basiert, eine bessere Risikoertragsgelegenheit, wenn man Short und nicht Long positioniert ist; das ist eine asymmetrische Reaktion", erklärte sie am Dienstag.Einige Faktoren könnten jedoch eine deutlichere Bewegung in Gold auslösen, so Shields. Der erste Faktor sei die taktische Positionierung des Goldes. "Angesichts der Tatsache, dass die aktuelle, taktische Positionierung relativ short ist (nach der Veröffentlichung der COT-Daten), könnten die Ereignisse Rückenwind bieten", meinte sie.Ein weiterer Faktor seien die inländischen, politischen Konsequenzen nach Präsident Bidens Rückzugsentscheidung, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, das Infrastrukturgesetz und weitere Ausgabenpläne zu verabschieden. "Biden sieht sich bereits Hindernissen gegenüber und das schwächt ihn; jede Gefahr für die Stimulusgesetze könnten risiko-negativ sein und etwas Rückenwind für Gold bieten."© Redaktion GoldSeiten.de