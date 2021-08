Silver Lake Resources: Jahresendergebnisse

Goldproduzent Silver Lake Resources Ltd. heute mit den finalen Ergebnissen für das am 30.06.2021 beendete Geschäftsjahr: Link Das EBITDA konnte auf 290 Millionen AUD gesteigert werden und der Cash-Flow auf 268 Millionen AUD. Wie bereits erklärt, wurden zudem hohe Erzvorräte auf Halde gelegt, die mit einem Wert von 94,6 Millionen AUD zu Buche stehen.Die Cash-Position wurde von 269 auf 330 Millionen AUD gesteigert und die Firma bleibt schuldenfrei.Silver Lake wird ca. mit dem vierfachen EBITDA des alten Geschäftsjahres bewertet und würde ich die Cash-Position abziehen, dann noch mit dem 2,8-fachen. Knapp ein Drittel des Börsenwertes ist mit Cash hinterlegt und die Firma hat keinen Schulden.Die Bewertung ist also alles andere als teuer und die Firma steht sehr solide da. Der Kurs hat sich jüngst deutlich vom Wert des Unternehmens gelöst.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.