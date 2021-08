Mögliches Asset-Tapering 2021 unterstützt USD

Gold verzeichnete am Donnerstagmorgen in Asien leichten Abschwung, da der Dollar an Stärke gewann, nachdem die US-amerikanische Federal Reserve andeutete, man könne bereits 2021 mit dem Asset-Tapering beginnen, berichtet Investing.com . Im Protokoll, das gestern veröffentlicht wurde, hieß es, dass Offizielle Potenzial sehen würde, das Assetkaufprogramm 2021 zu drosseln, sollte die wirtschaftliche Erholung innerhalb der Erwartungen bleiben."Gold verlor ein wenig Aufwärtsmomentum, da Investoren zunehmend skeptisch gegenüber dem Risiko wurden, dass die Fed bis Ende 2021 mit ihrem Asset-Tapering beginnen könnte", so Kyle Rodda, Analyst bei IG Market. Die Spekulationen über das Asset-Tapering und was während der Jackson-Hole-Rede im späteren Verlauf des August gesagt wird, wird die Goldpreisentwicklungen der nächsten Tage bestimmen, erklärte er.Andere Investoren blieben vorsichtig. "Gold ist noch nicht in der Lage, das wichtige Niveau bei 1.800 Dollar zurückzuerlangen, das notwendig ist, damit das gelbe Edelmetall bullischen Glanz erhält", meinte außerdem Avtar Sandu von Philip Futures.© Redaktion GoldSeiten.de