Metals Focus: Goldmarkt kurzfristig eingeschränkt; 1.900 Dollar 2021 noch möglich

Der Goldmarkt verzeichnete einige erstaunliche Gewinne nach dem kürzlichen Flash-Crash, der den Preis kurz unter 1.700 Dollar beförderte, berichtet Kitco News. Die Performance des gelben Edelmetalls könnte kurzfristig jedoch eingeschränkt sein, meinen Analysten von Metals Focus . Ihrer Ansicht nach habe der Markt nicht ausreichend Momentum, um sich kurzfristig höher zu bewegen."Zukünftig wird das Aufwärtspotenzial für den Goldpreis wahrscheinlich kurzfristig eingeschränkt werden. Angesichts der uneinheitlichen Wirtschaftsdaten sind Investoren noch immer auf der Suche nach klaren Richtlinien dafür, wann die Fed nun eine Drosselung der massiven Anleihekäufe beginnt, wobei alle Augen auf das jährliche Jackson-Hole-Treffen im August gerichtet sind", so die Analysten.Für den Goldmarkt sehe es jedoch nicht nur schwarz aus. Trotz kurzfristiger Gegenwinde bleibt Metals Focus optimistisch, dass sich der Preis bis Ende des Jahres zurück auf 1.900 Dollar bewegen wird. "Essentiell basiert dies auf der Annahme, dass die kürzliche Dollarstärke schwindet. Die noch immer unsichere Wirtschaftssituation sollte die aggressive Fed-Politik im Zaum halten", erklärten die Analysten."Wenn sich die Inflation in den kommenden Monaten als temporär herausstellt, könnten so früh, wie viele erwarten, keine Zinserhöhungen stattfinden. Vor diesem Hintergrund sollen die Nominalrenditen niedrig und die Realrenditen einige Zeit lang negativ bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de