Chinas Goldreserven sind 15 Jahre lang gestiegen

Bis zum Jahr 2020 sind Chinas Goldreserven jedes Jahr über 15 aufeinanderfolgende Jahr lang gestiegen, berichtet China.org.cn . Letztes Jahr erreichten sie dann 14.727,16 Tonnen, so geht aus einem Bericht der China Gold Association (CGA) hervor.Trotz Faktoren, die auch die Pandemie und Bergbauregulierungen umfassen, ist der Gold-Output des Landes noch immer an der weltweiten Spitze und lag 2020 bei 365,35 Tonnen. Dies stelle einen Rückgang von 14,88 Tonnen oder 3,91% im Vergleich zu 2019 dar. Das gesamte Goldhandelsvolumen am chinesischen Markt erreichte bis 2020 etwa 95.500 Tonnen, was 13,72% der Goldtransaktionen am weltweiten Markt ausmachte.In dem Bericht der CGA gibt es unter anderem Beiträge über die Entwicklung und den zukünftigen Trend der chinesischen Goldindustrie, was die gesamte industrielle Lieferkette, einschließlich Goldexploration, -bergbau, -verarbeitung und -investment, umfasst.